Muslera Estudiantes'e Transfer Oldu

Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera, Arjantin kulübü Estudiantes'e transfer oldu.

Uruguaylı file bekçisi, İspanyol gazetesi El Pais'e verdiği demeçte, Estudiantes'e katıldığını ve bundan mutluluk duyduğunu belirterek, "14 yıl sonra yeni bir kulüpte yeniden başlamak beni çok mutlu ediyor. Tarihi, hiyerarşisi ve çok şeyin söz konusu olduğu bir takıma katılıyorum. 6 Temmuz'da (Velez Sarsfield ile oynanacak Arjantin Uluslararası Süper Kupa) final var." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin Penarol Kulübünün teklifini reddettiğine dikkati çeken 39 yaşındaki kaleci, " Türkiye'deki basın toplantısında ve geldiğimde de açıkça belirttim ki, birkaç teklif vardı ancak evime yakın olmak istiyordum ve düşündüğüm iki seçenek Penarol ve Estudiantes takımlarıydı. Estudiantes'i tercih ettim ve bu kararımdan memnunum. Kariyerim için güzel bir adım olduğunu düşünüyorum," görüşlerine yer verdi.

Türkiye'de 14 sezon oynayan Uruguaylı efsane file bekçisi, sarı-kırmızılı takımda 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 kez de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.