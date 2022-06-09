Arsenal'ın 2020'de 50 milyon avro bonservis bedeliyle Atletico Madrid 'den transfer ettiği Thomas Partey, geride kalan sezon takımıyla 26 maça çıktı ve 2 gol attı.

Kaynak: AA

Arsenal FC, Gana, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Müslümanlığı seçen Arsenallı futbolcu Partey, Yakubu ismini aldı - Son Dakika

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