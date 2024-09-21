Muşspor, Belediye Kütahyaspor Maçına Hazır

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Muşspor, kendi sahasında oynayacağı Belediye Kütahyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Muşspor, Belediye Kütahyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı

Muşspor, ligin üçüncü haftasında kendi sahasında Belediye Kütahyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Yavuz İncedal gözetiminde Muş 1071 Alparslan Spor Kompleksi Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanlarla tamamladı.

Muşspor, mücadeleye 3 puan parolasıyla çıkacak. - MUŞ