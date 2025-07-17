Muşspor Yeni Sezona Hazırlanıyor

Muşspor, 20 Temmuz'a dek sürecek Muş kampının ardından Afyon ve Bolu kamplarıyla fiziksel ve taktiksel çalışmalarını sürdürecek.

Geçen sezon sergilediği muhteşem performansla TFF 2. Lig özlemini sona erdiren Muşspor, yeni sezona güçlü bir başlangıç için hazırlıklarına Muş'ta start verdi. 10 Temmuz 2025'te toplanan sarı-beyazlı ekip, ilk etap kamp çalışmalarını kentte sürdürüyor. Teknik heyet, mevcut kadronun oyun yapısını koruma hedefi doğrultusunda geçen sezonki oyuncu grubunun yaklaşık yüzde 70'ini takımda tuttu. Bu iskeletin üzerine, karakteri ve oyun anlayışı bilinen isimler ile lig dinamiklerine uyum sağlayabilecek yeni transferler eklendi. Teknik kadro, bu hamlelerle oyun kalitesini büyütmeyi ve sezon hedeflerine daha sağlam ilerlemeyi amaçlıyor.

Muşspor Teknik Direktörü Fatih Çardak, yeni sezonda mücadele edecekleri TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta güçlü bir başlangıç yapmayı ve artan performans grafiğiyle hedeflerine adım adım ilerlemeyi planladıklarını söyleyerek, "Geçen sezon muhteşem bir performansla TFF 2. Lig özlemimizi bitirdik; hepimiz için çok mutluluk verici bir sezon oldu. Yeni sezon hazırlıklarımızda mevcut kadromuzun oyun yapımıza uygun yaklaşık yüzde 70'lik bölümünü koruduk. Bunun üzerine bu ligden daha önce çalıştığımız, tanıdığımız, karakterine güvendiğimiz ve oyun tarzımızı büyütebilecek oyuncuları ekledik. Bu transfer hamlelerinde başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Başkanımızla birlikte '2030 vizyonu' çerçevesinde nasıl daha kurumsal ve istikrarlı bir yapı kurarız, hedeflerimize kademe kademe nasıl ilerleriz, bunun planlarını yaptık ve bu doğrultuda yola çıktık. Bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edeceğiz. Lig oldukça zorlu. Hedeflerimiz ve hayallerimiz için 10 Temmuz'da toplandık, ilk etap kampımızı Muş'ta sürdürüyoruz. Burada yaptığımız performans testlerinden çıkan veriler ışığında fiziksel parametreler üzerinde yoğunlaşıyoruz. Muş etabını 20 Temmuz'a kadar tamamlamayı planlıyoruz. Ardından Afyon ve Bolu kamplarına geçerek hem fiziksel hem taktiksel çalışmaları derinleştirecek, hazırlık maçlarıyla da lig öncesi son durumumuzu göreceğiz. Erken toplanmak takım içi uyumu hızlandıracak; böylece lige daha çabuk odaklanabileceğiz. Amacımız lige çok güçlü bir başlangıç yapmak ve sezon boyunca artan bir performansla hedeflerimize adım adım ilerlemek istiyoruz" dedi. - MUŞ