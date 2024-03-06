Muşspor Yeni Teknik Heyeti Tanıttı - Son Dakika
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Muşspor Yeni Teknik Heyeti Tanıttı

Muşspor Yeni Teknik Heyeti Tanıttı

Muşspor Futbol Şube Sorumlusu Kürşat Duymuş ve Teknik Direktör Ercüment Coşkundere, takımın geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Duymuş ve Coşkundere, kalan 7 haftada Muşspor'u 2. Lig'e çıkarmak istediklerini belirtti. Yeni teknik heyetin liderliğinde takımın başarılı bir performans sergileyeceğine inanılıyor.

06.03.2024 18:12  Güncelleme: 18:16
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Muşspor Futbol Şube Sorumlusu Kürşat Duymuş ve Teknik Direktör Ercüment Coşkundere, basın toplantısı düzenleyerek takımın geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta sonu Çatalcaspor'a mağlup olan Muşspor'da teknik direktör Kadir Kar'ın istifasının ardından hızlı bir değişim süreci yaşandı. Kar'ın istifasının ardından hiç zaman kaybetmeden yeni hoca arayışına geçen Muşspor yönetimi bu kapsamda ilk olarak takıma Futbol Şube Sorumlusu olarak Muş'un futboldaki efsanelerinden Kürşat Duymuş'u getirdi. Duymuş'un futbolun başına geçmesiyle birlikte UEFA Pro Lisans'a sahip olan Teknik Direktör Ercüment Coşkundere ile anlaşma sağlandı. Muşspor Futbol Şube Sorumlusu Kürşat Duymuş ve Teknik Direktör Ercüment Coşkundere, basın toplantısı düzenleyerek kalan 7 haftada ellerinden gelenin en iyisini yaparak Muşspor'u 2. Lig'e çıkartmak istediklerini söylediler.

Yeni teknik heyetin liderliğinde takımın başarılı bir performans sergileyeceğine olan inancını dile getiren Futbol Şube Sorumlusu Kürşat Duymuş, taraftarları takımlarına destek olmalarına davet ederek, "Son maçtan sonra bazı gelişmeler yaşandı. Başkanımızın teklifi üzerine burada futboldan sorumlu tam yetkili başkan yardımcısı olarak göreve başladım. Başkanımız Nevzat Kaya bizi bu göreve layık gördü. Burası tabi benim şehrim, memleketim olmasından dolayı da ayrı bir anlam ifade ediyor. Biz de Nevzat Başkanımızla istişarelerde bulunduktan sonra çok zaman kaybetmeden maça yaklaşan zaman içerisinde bir karar vermemiz gerekiyordu. Bu işle alakalı da üst liglerde çalışmış, bilgisi, becerisi, deneyimine çok güvendiğimiz bir kişi ve çok takdir ettiğimiz Muşsporumuzu da ayağa kaldırabilecek potansiyeli fazlasıyla onda gördüğümüz için Ercüment hocamızla görüşüp anlaştık. Ercüment hocamız bugün Muş'a geldi. İnşallah bundan sonra teknik anlamda hocam her şeyi gerekli şekilde yapacaktır. Gerek başkanımız, gerekse ben, hocama çok güzel bir çalışma alanı bırakarak hep birlikte ele ele vereceğiz. Bu sadece bir iki kişinin yapacağı iş değil. Birlik olduğumuz zaman her şey daha güzel olacak. İnşallah hocamızla beraber çok güzel günler yaşayacağımızı ümit ediyorum. Her iki taraf için de inşallah hayırlı olur" dedi.

"Buraya geldiğimiz için mutluyuz"

Basın toplantısında soruları cevaplayan Teknik Direktör Ercüment Coşkundere ise, "Buraya geldik ve inşallah Muşspor'un bir üst lige çıkması için katkılarımız olacak. Buraya geldiğimiz için de mutluyuz. Kürşat'ın buraya futboldan sorumlu başkan yardımcısı olması, Nevzat Başkanın da konuyla ilgili kendisine yetkiyi vermesi ve görüşmeler sonucunda Muşspor'la anlaştık. Kadroyu biliyoruz, ligi biliyoruz, bulunduğu yeri de biliyoruz, fikstürü biliyoruz, kalan süreyi biliyoruz. Bütün bunların doğrultusunda öncelikli hedefimiz var. 7 maç çok uzun bir maraton değil ama hayat farklı, neler olacağı belli olmaz. Öncelikli hedefimiz 2. Lig. Play-off için doğru bir periyodumuz var. 2 maç oynayacağız sonra 15 günlük bir ara var. Bu arada hem takıma fiziksel hem taktiksel anlamda bütünlüğü için bir mini kamp gibi düşüneceğiz ve sonunda inşallah öyle ya da böyle Muşspor'u 2. Lig'e çıkartmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Önümüzde 7 maç ve biz 21 puana talibiz"

Kalan 21 puanın tamamını almak istediklerini ifade eden Coşkundere, "Biz ön bölge baskılı oynamayı seviyoruz. Her gittiğim takımda ön bölge baskısı yaparak oynuyorduk ama elimizdeki oyuncu grubu, oynayacağımız rakibe göre sistemimiz değişir. Elimizdeki potansiyelden iş çıkartmak için buradayız. Şu anda elimizde bir oyuncu grubu var ve bu oyuncu grubu üzerinden biz bir şey yapacağız. Dokunuşlarımız olacak. Önümüzde sıkıntılı 2 maçımız var. Düşmeye oynayan takımlarla oynayacağız. Bu 2 maçı geçip 15 günlük süreçte en doğru iş çıkacak. Ama birinci öncelik bu maçları geçmek. Yani kaybedilmiş bir maç var, demorolize bir durum var. Moralleri yükseltmek için de yukarı çıkartmak gerekiyor. Önümüzde 7 maç ve biz 21 puana talibiz. Bizim her zaman hedefimiz bu. Eğer istediğimiz sonuçları alırsak 2. Lig için şansımız daha da yüksek olur" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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