Mustafa Denizli'den Kazımcan yorumu - Son Dakika
Üye Girişi

Mustafa Denizli'den Kazımcan yorumu

03.07.2022 12:20
Mustafa Denizli'den Kazımcan yorumu

SPOR Toto 1'inci Lig'e düşen Altay'a 20 milyon TL bonservis bedeli kazandırarak Galatasaray'a transfer olan ve kariyerine Süper Lig'de devam etme şansı yakalayan Kazımcan Karataş'ın yuvadan uçması kulübün simge isimlerinden Mustafa Denizli'yi hem sevindirdi hem de üzdü.

SPOR Toto 1'inci Lig'e düşen Altay'a 20 milyon TL bonservis bedeli kazandırarak Galatasaray'a transfer olan ve kariyerine Süper Lig'de devam etme şansı yakalayan Kazımcan Karataş'ın yuvadan uçması kulübün simge isimlerinden Mustafa Denizli'yi hem sevindirdi hem de üzdü. Altyapısından yetiştiği Altay'da 18 yıl aralıksız forma giydikten sonra futbol kariyerinin son yılını 1983-84 sezonunda Galatasaray'da geçiren Mustafa Denizli, 19 yaşındaki Kazımcan'ın transferiyle transferiyle ilgili, "Çok güzel bir şey Kazım ve kulüp adına. Kazım'ın mecburiyetten gidiyor olması, kulübün içinde bulunduğu şartlardan dolayı gidiyor olması üzüntü verici. Yoksa Kazım için çok iyi bir transfer" yorumu yaptı.

Ümit Milli Takım forması giyen sol bek Kazımcan Karataş'ın geçen sezon Süper Lig'de Altay formasıyla yıldızını parlatmasında pay sahibi olan Teknik Direktör Mustafa Denizli, "Hem çalışkan hem de saha içinde ve dışında ne kadar düzgün bir karakter olduğunu biliyorum. Oynamaya başladığı günden beri hep aşama kaydetti. 'Ben olmak istiyorum' diyen gençler vardır. 'Ben olacağım' diyen. Kazım bu mesajı veren futbolculardan bir tanesi. İnşallah çok başarılı olur. Hem bu hazzı duyar hem de kulübüne sağladı katkı ile huzur içinde olur. Kazım'ın Altay'dan gitmesini mecbur bırakanlar bu işin sorumlusudur" diye konuştu. Türk futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Denizli, genç futbolcunun A Milli Takım düzeyine çıkacak kapasitede olduğunu sözlerine ekledi.


- İzmir
YORUMLAR
500
Altay'ın son pırlantası Kazımcan oldu Altay'ın son pırlantası Kazımcan oldu Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
Kaynak: DHA

Mustafa Denizli, Karataş, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mustafa Denizli'den Kazımcan yorumu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 12:25:24. #1.13#
SON DAKİKA: Mustafa Denizli'den Kazımcan yorumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement