Mustafa Gürsel: Hakem bu oyunun ağırlığını kaldıramadı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mustafa Gürsel: Hakem bu oyunun ağırlığını kaldıramadı

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, saha içerisinde alınan kararların teknik ekip ve oyuncuların belki de tüm hayatını etkilediğini savunarak, 'Hakem bu oyunun ağırlığını kaldıramadı' dedi. Gürsel, basın toplantısı sırasında müzik çalınması üzerine salonu terk etti.

22.04.2024 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Mustafa Gürsel: "Hakem bu oyunun ağırlığını kaldıramadı"

İSTANBUL - Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, saha içerisinde alınan kararların teknik ekip ve oyuncuların belki de tüm hayatını etkilediğini savunarak, "Hakem bu oyunun ağırlığını kaldıramadı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Buraya kazanmak için geldik. Kazanacak kadar da pozisyona girdik. Oyun anlamında her maç gelişim göstermeye devam ediyor. Fakat bu maçta girdiğimiz pozisyonları değerlendirememek bizi üzdü. Hakem tarafına değinecek olursak ben yönetimini beğenmedim. Golden önce ki pozisyonda düdüğü ağzına götürdü ama çalmadı. Son saniyelerde yayın önünde rakip yine oyuncumuzun sırtına basarak kafaya çıktı. Alınan sonucu tamamen buna bağlamak istemiyorum. Hakem bu oyunun ağırlığını kaldıramadı. Yönetim anlamında beğenmedim. Bunun sonucunu bütün camia çekiyor. Bizim ve tüm oyuncularımızın hayatını etkileyen bir olay" diye konuştu.

Play-off'a 3. olarak kalmak istediklerini söyleyen Mustafa Gürsel, "Biz girdiğimiz pozisyonları değerlendirseydik, bunları konuşmayacaktık. Oyun bizim hakimiyetimizde oynandı fakat istediğimiz sonucu alamadık. Play-off'a 3. olarak kalmak istiyoruz. Son maça kadar 3.'lüğü kovalayacağız. Bu takım çıkmak için elinden geleni yapacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın. Daha çok isteyerek, daha çok çalışarak istediğimizi elde edeceğiz" şeklinde konuştu.

Basın toplantısı devam ederken toplantı salonunda müzik çalmaya başladı. Bu duruma sinirlenen Teknik Direktör Mustafa Gürsel ve ekibi, salonu terk etti.

Kaynak: İHA

Mustafa Gürsel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mustafa Gürsel: Hakem bu oyunun ağırlığını kaldıramadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:41 Cübbeli Ahmet Hoca’dan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç’ın vefatına ilişkin açıklama: Biz onu Allah için sevdik Cübbeli Ahmet Hoca'dan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın vefatına ilişkin açıklama: Biz onu Allah için sevdik
22:16 Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti
22:03 Kanarya ağır yaralı Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı Kanarya ağır yaralı! Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı
19:13 İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi’nin detayları İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi'nin detayları
18:56 Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu
23:21 Mauro Icardi’den Fenerbahçelileri delirtecek paylaşım Mauro Icardi'den Fenerbahçelileri delirtecek paylaşım
22:32 Uzun süre VAR’da incelendi İşte Fenerbahçe’yi yıkan penaltı Uzun süre VAR'da incelendi! İşte Fenerbahçe'yi yıkan penaltı
21:14 Örümcek ağlarını aldı Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’den efsane gol Örümcek ağlarını aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den efsane gol
20:32 Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda 310 ton et tüketildi Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda 310 ton et tüketildi
19:51 Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar
19:30 Polonya Cumhurbaşkanı: Nükleer silah konuşlandırmaya hazırız Polonya Cumhurbaşkanı: Nükleer silah konuşlandırmaya hazırız
17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Irak’ta net mesaj: Terör örgütü PKK’ya karşı ortak hareket edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'ta net mesaj: Terör örgütü PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 23:37:06. #1.12#
SON DAKİKA: Mustafa Gürsel: Hakem bu oyunun ağırlığını kaldıramadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement