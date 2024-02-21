Kocaelispor\'un yeni teknik direktörü Mustafa Gürsel: İyi oynayan ve sonucu alan bir takım haline gelmemiz lazım

Yeni takımı Kocaelispor ile ilk antrenmanına çıkan Teknik Direktör Mustafa Gürsel, "İyi oynayan ve sonucu alan bir takım haline gelmemiz lazım" dedi.
Ertuğrul Sağlam ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor teknik direktörlük görevine Mustafa Gürsel'i getirdi. Gürsel, imzayı attıktan sonra dün ilk antrenmanına da çıktı.
"Sonuca gitmek için ne gerekiyorsa yapacağız"
Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mustafa Gürsel, takımın enerjisini yüksek bulduğunu söyleyerek, "Takım zaten belli bir konuma gelmişti. Artık bundan sonraki süreçte hep beraber hedefe kitleneceğiz. Hedefe giderken bütün iş sahanın içinde yaptıklarımızdan geçiyor. Bu antrenmanımızla 'Bismillah' diyerek başladık. Sonuca gitmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bütün iş çalışmaya kaldı" dedi.
"Hiçbir maçın garantisi yok"
Keçiörengücü maçını değerlendiren Gürsel, "Bu ligde her takım her takımı yenebiliyor. Sürpriz sonuçlar çıkabilen bir lig, hiçbir maçın garantisi yok. Zaten keyfi de orada. Ligde hedefler bitmiyor. İlk iki hedefi var. Finale kalma mücadelesi veren takımlar var. Sahaya çıktığımız her maç bir anlam ifade ediyor. Her takım için de farklı anlamlar ifade ediyor. Oynayacağımız maçta öyle maçlardan biri. Rakibimize baktığımızda son 2 maçını kazandı. Her maç önemli. Bu maçta kendi içinde bizim için farklı bir önem taşıyor. Gerekli hazırlıkları yapıp kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" şeklinde konuştu.
"İyi oynayan ve sonucu alan bir takım haline gelmemiz lazım"
Oturtacakları oyunu kalıcı hale getirmek istediğini vurgulayan Mustafa Gürsel, "Enerji ile bir veya iki maç gidebilirsiniz. Bu takıma bir şey katmazsak, bir şeyler ortaya koymazsak dediğimiz gibi enerji bir veya iki maçta gidebilir. Takımın değerini ve oyun gücünü yükselterek bunu daimi hale getirmemiz lazım. Sezon sonuna kadar kalıcı bir şekilde iyi oynayan ve sonucu alan bir takım haline gelmemiz lazım" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ
Son Dakika › Spor › Kocaelispor'un yeni teknik direktörü Mustafa Gürsel: İyi oynayan ve sonucu alan bir takım haline gelmemiz lazım - Son Dakika
Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?