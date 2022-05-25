Mustafa Sacit Sümer Balkan 2.'si oldu - Son Dakika
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Mustafa Sacit Sümer Balkan 2.'si oldu

25.05.2022 16:33
Mustafa Sacit Sümer Balkan 2.'si oldu

Türk milli takımı forması ile Balkan Spor Tırmanış Şampiyonası'na katılan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Mustafa Sacit Sümer Balkan 2.'si ve Zeynep Eker 11.' si oldu.

Türk milli takımı forması ile Balkan Spor Tırmanış Şampiyonası'na katılan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Mustafa Sacit Sümer Balkan 2.'si ve Zeynep Eker 11.' si oldu.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun (TDF) düzenlediği 2022 Balkan Spor Tırmanış Şampiyonası, Aydın'da yapıldı. Efeler Belediyesi Tırmanış Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan'dan toplam 81 sporcu katıldı. Organizasyonu 6 altın, 7 gümüş ve 8 bronz madalya ile tamamlayan Spor Tırmanış Milli Takımı, Balkan şampiyonu olurken, Bulgaristan, 3 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalyayla ikinci, Yunanistan ise 3 altın ve 2 bronz madalyayla üçüncü sırayı aldı. Balkan Şampiyonası'nda ay yıldızlı forma ile Türk Milli Takımı adına yarışan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımızdan Zeynep Eker, Lider disiplininde 11., Mustafa Sacit Sümer ise; Speed disiplininde 2. ve Lider disiplininde 4. oldu. Mustafa Sacit Sümer bu dereceleri ile 27-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Avusturya'da düzenlenecek olan Avrupa Gençler Kupası Yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Balkan Şampiyonası'nda 2. olan Mustafa Sacit Sümer ve 11. olan Zeynep Eker ile Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik ve Spor Kulübü'nün Spor Tırmanış Antrenörü İrem Selen Kafalı'yı tebrik etti. Savran, "Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımızın ay yıldızlı forma ile Balkan Şampiyonası'nda elde ettikleri başarı hepimizi gururlandırdı. Şampiyon olan Türk Milli Takımı kadrosunda yer alan Nevşehirli sporcularımızı ve onları yetiştiren aileleri başta olmak üzere, antrenörleri ve kulüp yöneticilerini kutluyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Mustafa Sacit Sümer Balkan 2.'si oldu
Mustafa Sacit Sümer Balkan 2.'si oldu
Mustafa Sacit Sümer Balkan 2.'si oldu
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Kaynak: İHA

Nevşehir, gençlik, Milli, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mustafa Sacit Sümer Balkan 2.'si oldu - Son Dakika


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