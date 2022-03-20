Mustapha Yatabare 10. golünü attı - Son Dakika
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Mustapha Yatabare 10. golünü attı

20.03.2022 16:53
Mustapha Yatabare 10. golünü attı

DG Sivasspor'un Malili futbolcusu Mustapha Yatabare, Altay ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 10'a çıkarttı.

DG Sivasspor'un Malili futbolcusu Mustapha Yatabare, Altay ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 10'a çıkarttı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Altay ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da Mustapha Yatabare attığı golle galibiyete katkı sağladı. Maçın 90. dakikasında topla buluşan Yatabare, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Deneyimli oyuncu golden sonra büyük sevinç yaşadı.

36 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 10' çıkardı. Yatabare, 10 golün 1'ini Türkiye Kupası'nda kaydetti. - SİVAS

Mustapha Yatabare 10. golünü attı

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Spor Toto Süper Lig, Mustapha Yatabare, Sivasspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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