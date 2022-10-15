Muzaffer Bilazer: "Taraftarlarımızı tribünde görmek istiyoruz" - Son Dakika
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Muzaffer Bilazer: "Taraftarlarımızı tribünde görmek istiyoruz"

15.10.2022 00:57
Muzaffer Bilazer: "Taraftarlarımızı tribünde görmek istiyoruz"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, taraftarların tribünlere gelerek takıma destek vermeleri gerektiğini söyledi.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, taraftarların tribünlere gelerek takıma destek vermeleri gerektiğini söyledi.

Erzurumspor FK, Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında sahasında oynayacağı Bodrumspor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Erzurumspor FK Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer de idmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezon başında yaşanan olayların takımı kötü etkilediğini söyleyen Bilazer, "7. haftayı bitirdik, bu hafta 8. haftayı oynayacağız. 7 haftalık sürece bakıldığı zaman 9 puan bizim için yeterli değil, daha iyi olmamız lazım ama tabii bir süreçten geçiyoruz. Bu geçiş döneminde bazı zorlukları yaşayacaktık ki bunları yaşadık. İlk 3 maç skor olarak istediğimiz olmadı. Mücadele olarak, oyun olarak, duygu olarak çok iyiydik ama Samsun maçından sonra, yaşadığımız olaylar bizi psikolojik olarak biraz geri attı" diye konuştu.

Denizlispor mücadelesinde 9 kişilik rakibe karşı skoru daha artırmaları gerektiğini belirten Teknik Direktör Bilazer, "Daha sonra Tuzla ve Keçiören maçında hem kötü bir oyun, hem alamadığımız skorlar psikolojik anlamda da takım içerisinde bir probleme neden oldu. Bundan kaynaklı Denizli maçı bizim için çok zor geçti. Rakip 9 kişi kalmasına rağmen çok daha rahat kazanmamız gereken bir maçı, çok zor kazandık. Bunda da en büyük sebep biraz psikolojik etkenler, oyuncuların kazanamama korkusu saha içerisinde biraz moral kaybettik. Bu durumda maçta skoru 2-0'a getirmemiz lazımdı ki son bölüme rahat girelim. Bunu daha önce yaşayan birisi olarak özellikle bunu istedim oyunculardan ama skoru artıramadık nihayetinde de maçı galibiyetle bitirdik" şeklinde konuştu.

Devre arasına kadar takım olarak ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Muzaffer Bilazer, "Sezon başı transfer yasağından kaynaklı sıkıntılarımız oluyor. Bazı oyuncuları koruyamıyorum, bazen rotasyon yapamıyoruz saha içerisinde. Bazı oyuncuları belki sahada çok tutmak zorunda kalıyorum. Bunun da maçın son bölümlerinde olumsuz yansıması olmuyor değil, oluyor ama hiçbir şeyi sıkıntı yapmadan sezonun devre arasına kadar elimizden geleni yapacağız. Bu da tabii biraz sabır gerektiriyor. Özellikle oyun anlamında bizi tatmin etmeyen bir oyun var, oyuncularımla bunu da konuştum onrları da oyun çok tatmin etmiyor, taraftarımızın da bu konuda bazen serzenişleri oluyor, bu çok normaldir. Ama içinde bulunduğumuz durumu da taraftarımız iyi ölçsün, çok kolay bir süreç yaşamıyoruz. Bizim gibi transfer yasağı yaşayan takımlarında durumları aşağı yukarı ortada. Bu konuda biraz sabırla yaklaşsınlar. Yolumuza emin adımlarla gidip ilk yarıyı en sağlıklı şekilde bitirmek istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

Şu anda takım olarak moral durumlarının iyi seviyede olduğunu söyleyen Erzurumspor FK takım kaptanı Eren Tozlu ise, "Son iki haftada iki galibiyet alarak biraz olsun moral bulduk. Sezona iyi bir giriş yapmıştık, mücadele ve istek anlamında. İlk 3 maçta bunu herkese göstermiştik, ama daha sonrasında takım olarak bir form düşüklüğü oldu. Son iki maçta kötü oyun veya kötü mücadeleden ziyade bizim için önemli olan 3 puandı. Bu son iki maçta da bunu elde ettik. Şimdi en azından moral olarak biraz daha iyi durumdayız. Önümüzde bir Bodrumspor maçı var. Bodrumspor da ligde çıkış yakalayan iyi takımlardan bir tanesi. Bizim için zor bir maç olacak" cümlelerine yer verdi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muzaffer Bilazer: 'Taraftarlarımızı tribünde görmek istiyoruz' - Son Dakika

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