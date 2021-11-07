N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Victor Kiplangat kazandı

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazandı.

"Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan, Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton, 43. kez gerçekleştirildi.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Ugandalı atlet Victor Kiplangat, 2 saat 10 dakika 18 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Kiplangat, böylece kariyerindeki ilk maraton birinciliğini elde etti.

Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, 2 saat 10 dakika 23 saniyelik süresiyle ikinci, Ugandalı Solomon Mutai ise 2 saat 10 dakika 25 saniye ile üçüncü oldu.