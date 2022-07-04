11 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz ise Avustralyalı Jason Kubler'i 6-3, 6-1 ve 6-4'lük setlerin ardından 3-0 mağlup ederek çeyrek finalde Nadal ile eşleşti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Nadal, Wimbledon'da çeyrek finale çıktı - Son Dakika

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