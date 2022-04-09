Nail Kır: "Bizim değişim ve üretkenliğe dönük isteklerimiz bazılarını rahatsız etti" - Son Dakika
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Nail Kır: "Bizim değişim ve üretkenliğe dönük isteklerimiz bazılarını rahatsız etti"

09.04.2022 11:19
Nail Kır: "Bizim değişim ve üretkenliğe dönük isteklerimiz bazılarını rahatsız etti"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Nail Kır, seçim süreciyle ilgili, "Bizim değişim ve üretkenliğe dönük isteklerimiz bazılarını rahatsız etti.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Nail Kır, seçim süreciyle ilgili, "Bizim değişim ve üretkenliğe dönük isteklerimiz bazılarını rahatsız etti. Ortam bir anda demokratik yapıdan uzaklaştı. Üye bilgileri rakiplerin ellerinde dolaşmaya başladı" diye konuştu.

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen seçimli yüksek divan kurulu toplantısında Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Nail Kır, genel kurulda bir konuşma yaptı. Tarafsız ve bağımsız bir Yüksek Divan Kurulu için başkan adayı olduğunu söyleyen Kır, "Kimseden icazet almadım, kendim ortaya çıktım. 1 senedir yapmayı düşündüğümüz projeleri ekibimizle belirledik. Söz verilmesine rağmen seçim ertelendi. Kulübümüz zarar görmesin diye sustuk. Yaptığımız seçim protokolünde yönetimin adaylara eşit uzaklıkta duracağına imza altına almıştık. 14 Mart günü FB TV'de konuşmamı yaptıktan sonra seçim çalışmalarının şekli değişti. Bizim değişim ve üretkenliğe dönük isteklerimiz bazılarını rahatsız etti. Ortam bir anda demokratik yapıdan uzaklaştı. Üye bilgileri rakiplerin ellerinde dolaşmaya başladı" dedi. - İSTANBUL

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Divan Kurulu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nail Kır: 'Bizim değişim ve üretkenliğe dönük isteklerimiz bazılarını rahatsız etti' - Son Dakika


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