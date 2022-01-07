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Namağlup lider Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nda yüzler gülüyor - Son Dakika

Namağlup lider Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nda yüzler gülüyor

07.01.2022 11:19
Namağlup lider Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nda yüzler gülüyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda ilk üç haftayı galibiyetle kapatan Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda ilk üç haftayı galibiyetle kapatan Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Sezon başında yaptığı yerli ve yabancı transferlerle kadrosunu güçlendiren Hakkarigücü, şampiyonluk hedefiyle başladığı ligde başarılı bir performans sergiledi.

Şu ana kadar çıktığı 3 maçta 9 puan toplayıp averajla birinci sıraya yerleşen Hakkari ekibi, rakip fileleri 10 kez havalandırdı, kalesinde de bir gol gördü.

Ligde ortaya koydukları performansla göz dolduran kadın futbolcular, yarın Galatasaray Hepsiburada ile oynayacakları maçtan da galibiyetle ayrılarak hem liderliği hem de galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

Afrikalı transferler takıma güç kattı

Sezon başında takıma katılan 24 yaşındaki Kenyalı orta saha oyuncusu Mwanalima Adam Jereko ile 25 yaşındaki Zambiyalı forvet Misozi Zulu, takımın elde ettiği başarıda pay sahibi oldu.

Ligde ilk 3 maçta 2'şer gol atan Jereko ve Zulu, gelecek haftalarda da aynı performansı göstermek için ter döküyor.

Orta saha oyuncusu Jereko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımdaki arkadaşlık ortamından memnun olduğunu dile getirerek, "Umarım Hakkari olarak ligi en üst sırada bitiririz. Takım çok iyi durumda. Hakkari'de çok mutluyum. Takım arkadaşlarımız ve halk bana çok iyi davranıyor. Üç maçta 2 gol attığım için mutluyum. Afrika'ya gittiğimde Hakkari'nin çok güzel olduğunu herkese söyleyeceğim. Üç maçta üç galibiyet aldık. Galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Forvet Zulu da takımın performansından memnun olduğunu belirterek, "Maçları kazanmak zorundaydık ve bunu başardık. Bu performansı aynı şekilde devam ettirmeliyiz. Gelecek maç bizim için çok önemli. Üst sıralarda olmak istiyorsak bu maçı kazanmak zorundayız. Hakkari çok iyi, burada çok eğleniyorum. Ortamımız çok güzel." ifadelerini kullandı.

Futbolculardan Nursel Özkan da Galatasaray maçından galibiyetle dönmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Cemile Timur: "Galatasaray maçından da 3 puanla dönmek istiyoruz"

Takımın teknik sorumlusu Cemile Timur, takım olarak sahada iyi mücadele sergilediklerini söyledi.

Üç maçtan da galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirten Timur, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki maçları da kazanarak ligi 1. sırada bitirip play-off turuna katılmayı hedefliyoruz. İkinci devrede 1-2 takviyemiz olacak. Takımı biraz daha güçlendirip yolumuza devam etmek istiyoruz. Grupta her takım güçlü. Mücadele seviyesi yüksek maçlar oynadık. Bir aile ortamımız var. Afrikalı futbolcularımız iyi durumda. Kendilerinden çok memnunuz. Hakkari tarihinde ilk kez Galatasaray ile karşılaşacağız. Bu bizim için büyük bir gurur. Oradan da 3 puanla dönmek istiyoruz. Taraftarımız, Valimiz ve sponsorlarımızın desteğiyle büyük işler başarmak istiyoruz."

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Galatasaray, Hakkari, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Namağlup lider Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nda yüzler gülüyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Namağlup lider Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nda yüzler gülüyor - Son Dakika
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