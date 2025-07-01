Napoli\'de olay! Osimhen kadro dışı bırakılarak genç takıma yollandı

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Victor Osimhen'in geleceği merakla beklenirken yıldız isim yaz kampı için Napoli'ye geri dönecek. Ancak Osimhen'e beklenmedik bir kötü haber geldi.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Legit NG'nin haberine göre, Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, yaz kampı için Napoli'ye geri dönecek olan Osimhen'i kadro dışında bırakma kararı aldı. Haberde, yıldız golcünün A takımla antrenmanlara çıkamayacağı ve takımdan ayrılana kadar genç takımla antrenmanlarını sürdüreceği ifade edildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray'da kazanılan kupalarla büyük payı olan Osimhen, 41 maçta 37 gol attı ve 8 asistlik performans sergiledi.