Premier Lig'de 10 sezon boyunca Manchester City forması giyen Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'nin yeni takımı belli oldu.
Serie A devi Napoli ile 33 yaşındaki Kevin De Bruyne'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Yapılan açıklamada, De Bruyne ile 1 yıllık sözleşme imzalandı belirtildi.
Kariyerine Genk, Chelsea, Werder Bremen ve Wolfsburg ve Manchester City formaları giyen yıldız isim, son olarak İngiliz devi City'de 6, Premier Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 16 kupada mutlu sona ulaşmayı başardı.
Son Dakika › Spor › Napoli, Kevin De Bruyne transferini açıkladı - Son Dakika
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