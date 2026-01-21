Yaz transfer döneminde Serie A devi Napoli'nin, resmi teklif yaptığı iddia edilen Iğdır FK forması giyen 18 yaşındaki Özder Özcan performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.
Napoli'nin transfer listesine aldığı Özder Özcan'ın geçen ay attığı gol, sosyal medyada ve futbol kamuoyunda yeniden yankı uyandırdı.
İşte o gol;
Son Dakika › Spor › Napoli'nin istediği Iğdırlı yıldızın attığı gol yeniden gündemde - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?