 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Napoli, Victor Osimhen'in sözleşmesini uzattı - Son Dakika
Üye Girişi

Napoli, Victor Osimhen'in sözleşmesini uzattı

Napoli, Serie A'da forma giyen Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen'in sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığını duyurdu. Osimhen, Napoli formasıyla 118 maçta 67 gol atarken, 17 asist yapmıştır.

Napoli, Victor Osimhen\'in sözleşmesini uzattı
23.12.2023 - 16:57,
Abone Ol

Serie A ekiplerinden Napoli, Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen'in sözleşmesinin 2026 yılına uzatıldığını açıkladı.

Napoli birçok Avrupa kulübünün radarında olan Nijeryalı oyuncusu Victor Osimhen ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Geçtiğimiz yıl İtalya Serie A'da elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahip olan 24 yaşındaki santrfor, 2025 yılında sona erecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Victor Osimhen, Napoli forması ile çıktığı toplam 118 müsabakada 67 kez fileleri havalandırırken, 17 kez de asist katkısında bulundu. Osimhen, geçtiğimiz gün Afrika'da yılın futbolcusu seçilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtalya Serie A, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Napoli, Victor Osimhen'in sözleşmesini uzattı - Son Dakika


16:35
Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25
Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02
13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42
Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33
Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28
Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10
Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:07
Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü

Son Dakika
16:35 Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25 Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42 Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33 Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28 Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10 Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:07 Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü
15:00 İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:47 Hamas, İsrail askerlerini İsrail füzeleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 17:17:39. #1.11#
SON DAKİKA: Napoli, Victor Osimhen'in sözleşmesini uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement