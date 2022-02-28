Nasadoge Menemenspor - Altınordu: 0-1 - Son Dakika
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Nasadoge Menemenspor - Altınordu: 0-1

28.02.2022 22:03
Nasadoge Menemenspor - Altınordu: 0-1

STAT: İlçeHAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Gökhan Memişoğlu (xx), Mehmet Kapluhan (xx)NASADOGE MENEMENSPOR: Batuhan Şen (x) - Oğuzhan Çapar (xx), Anıl (xx), Sinan (xx), Batuhan Adıgüzel (x), Himmet (x) (Dk. 72 Kehinde x), Batuhan Kırdaroğlu (xx) (Dk. 86 Mahmut), Emir (x) (Dk.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Gökhan Memişoğlu (xx), Mehmet Kapluhan (xx)

NASADOGE MENEMENSPOR: Batuhan Şen (x) - Oğuzhan Çapar (xx), Anıl (xx), Sinan (xx), Batuhan Adıgüzel (x), Himmet (x) (Dk. 72 Kehinde x), Batuhan Kırdaroğlu (xx) (Dk. 86 Mahmut), Emir (x) (Dk. 46 Emre x), Abdullah (xx) (Dk. 86 Berkan), Cisse (x), Ahmet (xx)ALTINORDU: Ali Emre (xxx) - Volkan (xxx), Furkan (xx), Kubilay (xx) (Dk. 90 Yusuf Aslan), Erdi (xx), Kürşad (x) (Dk. 63 Muzaffer x), Şeref (x) (Dk. 63 Emircan x), Recep (xx), Ahmet İlhan (xxx), Ali Dere (xxx), Hüsamettin (xx) (Dk. 78 Anıl x)GOL: Dk. 76 Ahmet İlhan (Altınordu)SARI KARTLAR: Oğuzhan Çapar, Cisse (Menemenspor) - Kürşad, Kubilay, Ali Emre (Altınordu)

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta düşme hattındaki Altınordu, deplasmanda Nasadoge Menemenspor'u 1-0 yendi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 76'ncı dakikasında sahneye çıkan Ahmet İlhan takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.

4'üncü dakikada gelişen Altınordu atağında Ahmet İlhan sağ kanattan ortasını yaptı. Erdi'nin kafa vuruşunda kaleci Batuhan Şen gole izin vermedi.17'nci dakikada Menemenspor'dan Abdullah sağ taraftan ortaladı, Ahmet'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.37'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hüsamettin'in sert şutunda sonuç gelmedi.63'üncü dakikada Abdullah'ın yaptığı ortayı Altınordu savunması uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Batuhan Kırdaroğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.73'üncü dakikada Abdullah'ın pasında topla buluşan Batuhan Kırdaroğlu'nun şutunda kaleci Ali Emre tehlikeyi son anda önledi.76'ncı dakikada Altınordu öne geçti. Ali Dere'nin arka direğe yaptığı ortada topa gelişine vuran Ahmet İlhan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Altınordu deplasmanda Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.


- İzmir
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Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 0 Altınordu: 1 Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 0 Altınordu: 1 Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig

Gökhan Memişoğlu, Kadir Sağlam, Altınordu, Hisarcık, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nasadoge Menemenspor - Altınordu: 0-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nasadoge Menemenspor - Altınordu: 0-1 - Son Dakika
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