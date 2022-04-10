Nasadoge Menemenspor - İstanbulspor: 1-3 - Son Dakika
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Nasadoge Menemenspor - İstanbulspor: 1-3

10.04.2022 18:03
Nasadoge Menemenspor - İstanbulspor: 1-3

STAT: İlçeHAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xx), Gökhan Memişoğlu (xx), Mehmet Akıncık (xx)NASADOGE MENEMENSPOR: Batuhan Şen (x) - Sinan (x) (Dk. 63 Sabbah x), Oğuzhan (xx), Anıl (x), Batuhan Adıgüzel (x) (Dk. 85 Mahmut), Cem (xx) (Dk.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xx), Gökhan Memişoğlu (xx), Mehmet Akıncık (xx)

NASADOGE MENEMENSPOR: Batuhan Şen (x) - Sinan (x) (Dk. 63 Sabbah x), Oğuzhan (xx), Anıl (x), Batuhan Adıgüzel (x) (Dk. 85 Mahmut), Cem (xx) (Dk. 63 Emir x), Himmet (xx), Ba (xx), Abdullah (xx), Batuhan Kırdaroğlu (x) (Dk. 46 Gomes x), Ahmet (x) (Dk. 72 Kehinde x)İSTANBULSPOR: Alperen (xxx) - Melih (xx), Ologo (xxx), Mehmet (xx), Ali (xxx) (Dk. 84 Duhan), Ferhat (xx), Muammer (xxx), Rroca (xxx) (Dk. 77 Eslem x), Topalli (xxx) (Dk. 89 Kağan), Emir (xx) (Dk. 83 Mertan), Ethemi (xxx) (Dk. 77 Berkay x)GOLLER: Dk. 37, Dk. 65 Topalli, Dk. 58 Muammer (İstanbulspor), Dk. 60 Gomes (Menemenspor)SARI KARTLAR: Batuhen Şen, Anıl (Menemenspor), Rroca (İstanbulspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor, evinde Play-Off hattında yer alan İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu. Konuk takım 37'de Topalli ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İstanbulspor 58'de Muammer ile 2-0'ı buldu, Menemenspor 2 dakika sonra Gomes'le farkı bire indirdi: 1-2. İlk golü atan Topalli 65'te sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı: 1-3. Menemenspor bu sonuçla 35 puanda kaldı, İstanbulspor ise 51 puana yükseldi.

21'nci dakikada İstanbulspor tehlikeli geldi. Emir'in kafa vuruşunu Menemenspor kalecisi Batuhan kale içinden son anda çıkardı. İstanbulsporlu futbolcuların pozisyonun gol olduğunu belirterek hakeme itiraz etti ancak sonuç değişmedi. 31'nci dakikada ilginç bir pozisyon yaşandı. İstanbulsporlu Mehmet baskı sonucu orta sahadan topu kendi kalesine gönderdi. Önde olan kaleci Alperen'i geçen top az farkla yandan kornere çıktı. 37'nci dakikada İstanbulspor öne geçti. Sol çaprazdan ceza alanına giren Muammer kaleci Batuhan'ın çalımlayıp topu kaleye gönderdi. Meşin yuvarlağa çizgi üzerinde dokunan Topalli fileleri sarstı: 1-0. Menemensporlu futbolcular uzun süre pozisyonun ofsayt olduğunu iddia ederek itirazda bulundu. Ancak hakem Oğuzhan Aksu gol kararını değiştirmedi. 58'inci dakikada İstanbulspor golleri ikiledi. Ali'nin soldan ortaladığı topa Muammer kafayı vurdu: 0-2.60'ncı dakikada Menemenspor farkı bire indirdi. Abdullah'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Gomes yerden bir vuruşla fileleri sarstı: 1-2. 65'inci dakikada İstanbulspor 3-1'lik skoru yakaladı. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Topalli, sol ayağıyla sert bir vuruş yaptı, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.

Kalan dakikalarda iki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremedi, 3 puan İstanbulspor'un oldu.


- İzmir
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Gökhan Memişoğlu, Mehmet Akıncık, İstanbulspor, Hisarcık, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nasadoge Menemenspor - İstanbulspor: 1-3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nasadoge Menemenspor - İstanbulspor: 1-3 - Son Dakika
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