Üye Girişi
Son Dakika Logo

Natura Gençlerbirliği'nde Birlik Ve Güven

08.04.2026 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yönetim, futbolcular ve personel bir araya geldi; teknik heyet, Başakşehir maçı öncesi destek buldu.

Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde yönetim, teknik heyet, futbolcular ve personel, yemek organizasyonunda bir araya geldi.

Kulübün açıklamasına göre RAMS Başakşehir maçı öncesi Gölbaşı ilçesinde düzenlenen organizasyona, başkent temsilcisinin başkanı Haydar Arda Çakmak da katıldı.

Teknik ekip ve futbolculara hitaben bir konuşma yapan Çakmak, takıma güveninin tam olduğunu vurguladı.

Başakşehir ile önemli bir maça çıkacaklarını belirten Çakmak, "Ligin kalan bölümünde her saniye, her mücadele ve dökülen her ter damlası çok kıymetli. Sizlere güvenim tam. Yönetimiyle, personeliyle ve taraftarıyla kenetlenmiş bir takımın aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Sahaya çıktığınızda sadece teknik direktörünüzün taktiklerini değil, bu kulübün köklü tarihini ve bizlere umut bağlayan camiamızın beklentilerini de sırtınızda taşıyın." ifadelerini kullandı.

Futbolcular adına söz alan takım kaptanları Dimitrios Goutas ve Metehan Mimaroğlu ise takım halinde sahada son düdüğe kadar mücadele edeceklerini, Başakşehir maçında camiaya yakışan bir oyun sergileyerek yeni bir galibiyet serisi başlatmak istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ülkeyi birbirine bağlayacak Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor 3 ülkeyi birbirine bağlayacak! Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor
Günlerdir aranan 3 çocuk babasından kötü haber geldi Günlerdir aranan 3 çocuk babasından kötü haber geldi
İranlılar, Trump’ın “Vuracağız“ dediği kritik noktalara akın etti İranlılar, Trump'ın "Vuracağız" dediği kritik noktalara akın etti
İngiltere, ABD’ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş İngiltere, ABD'ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş
Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen son Galibiyet 901’de geldi Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen son! Galibiyet 90+1'de geldi
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

20:53
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik
Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik
20:48
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57’ye yükseldi
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57'ye yükseldi
20:42
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar
2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
20:40
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
19:50
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı
19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 21:28:50. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.