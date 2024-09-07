Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, judoda kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde mücadele eden Nazan Akın Güneş, gösterdiği üstün performansla bronz madalya kazanmayı başardı. Bu başarı, Nazan'ın azmi ve disipliniyle gerçekleştirdiği önemli bir zafer olarak öne çıkıyor.
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8.09.2024 00:57:40. #1.13#
SON DAKİKA: Nazan Akın Güneş'ten Bronz Madalya - Son Dakika
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