\'\'Nazi selamı\'\' nedeniyle Tottenham\'a ceza

02.03.2026 23:31
UEFA, İngiliz temsilcisi Tottenham'a Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynanan maçta yapılan ''Nazi selamı'' hareketi nedeniyle para cezası verdi.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile oynadığı maçta taraftarlarının yaptığı "Nazi selamı" nedeniyle İngiliz ekibi Tottenham'a para cezası verdi.

UEFA'DAN TOTTENHAM'A CEZA

UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiliz ekibine, taraftarlarının "ırkçı ve ayrımcı" davranışları nedeniyle 30 bin avro ve sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle 2 bin 250 avro para cezası verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Tottenham taraftarlarına deplasmanda bir maç bilet satışı yasağı getirildiği ancak bu yasağın bir yıllık süreyle askıya alındığı aktarıldı. Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Tottenham'ın Eintracht Frankfurt'u deplasmanda 2-0 yendiği maçta bazı İngiliz taraftarları, Alman taraftarlarına yönelik "Nazi selamı" hareketi yapmıştı.

ÜÇ KİŞİ SÜRESİZ MEN CEZASI ALMIŞTI

İngiliz kulübü, yaptığı açıklamada, ırkçı hareketlerde bulunan üç kişinin süresiz olarak men cezası aldığını duyurmuştu.

