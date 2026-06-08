Nazife Tuncel Avrupa'nın En İyi 8'inde - Son Dakika
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Nazife Tuncel Avrupa'nın En İyi 8'inde

Nazife Tuncel Avrupa\'nın En İyi 8\'inde
08.06.2026 15:00
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Nazife Tuncel, UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.

Sakarya'da düzenlenen UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı formasıyla yarışan Karabulut Spor Kulübü sporcusu Nazife Tuncel, ön elemeleri geçerek Avrupa'nın en iyi 8 sporcusu arasına adını yazdırdı.

Sakarya'da 7 Haziran tarihinde gerçekleştirilen UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası'nda Karabulut Spor Kulübü sporcusu Nazife Tuncel, Türkiye Milli Takımı formasıyla hem kulübünü hem de ülkesini başarıyla temsil etti.

Şampiyona boyunca ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken genç sporcu, ön eleme yarışlarında ilk 8 sporcu arasına girerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Güçlü rakipleri karşısında büyük bir mücadele ortaya koyan Nazife Tuncel, çeyrek final yarışına etkili bir başlangıç yaptı. Yarış boyunca temposunu koruyan başarılı sporcu, yarı finale yükselmek için büyük mücadele verdi. Ancak yarış formatı gereği yalnızca ilk iki sporcunun yarı finale kaldığı etapta, yarı final biletini kıl payı kaçırdı.

Genç yaşına rağmen kısa sürede gösterdiği gelişim ve uluslararası arenada elde ettiği başarıyla dikkat çeken Nazife Tuncel'in gelecekte çok daha büyük başarılara imza atmasının beklendiği ifade edildi.

Karabulut Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, elde edilen uluslararası tecrübenin kulüp adına önemli bir kazanım olduğu belirtilerek, hedefler doğrultusunda çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kulüp Başkanı Barkın Düzgün başta olmak üzere, antrenör Saniye Sezer, sponsorlar AKT Enerji ile Verde Bilal Kurulay ve Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay'a desteklerinden dolayı teşekkür edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, Yaşam, Spor, Son Dakika

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