Nazilli Belediyespor çalışmalara yeniden başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Nazilli Belediyespor çalışmalara yeniden başladı

25.07.2022 11:18
Nazilli Belediyespor çalışmalara yeniden başladı

Nazilli Belediyespor verilen 1 günlük izinin ardından yeni sezon hazırlıklarına bu sabah kaldığı yerden tekrar başladı.

Nazilli Belediyespor verilen 1 günlük izinin ardından yeni sezon hazırlıklarına bu sabah kaldığı yerden tekrar başladı.

2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Nazilli Belediyespor sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıklarına Nazilli'de tesislerinde devam eden Naz-Naz sabah saatlerinde günün ilk çalışması ile haftaya yeni bir başlangıç yaptı. Teknik Direktör Taner Öcal ve yardımcıları kontrolünde hazırlanan Yo-Yo test alanı ile gerçekleştirilen çalışmada futbolcularımız 2 ayrı grup halinde teste tabi tutuldu. Yo-Yo testi ile dayanıklılık performansları analiz edilen futbolculara test sonuçlarına göre antrenman programları yapılacak. Siyah beyazlı takım akşam saatlerinde gerçekleştirilecek günün ikinci antrenmanı ile çalışmalarına devam edecek. - AYDIN

YORUMLAR
500
Efeler 09'da Aytaç da tamam Efeler 09'da Aytaç da tamam Nazilli Belediyespor'da sezon hazırlıkları sürüyor Nazilli Belediyespor'da sezon hazırlıkları sürüyor
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor çalışmalara yeniden başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:12 Seferovic'in sonu Falcao gibi olur mu? Galatasaraylılar bu tesadüfü konuşuyor
11:11 ABD'de dehşete düşüren saldırı! Denizden fırlayan 100 kiloluk yelken balığı yaşlı kadını cinsel organından vurdu
11:08 Demet Özdemir'in bluzunun fiyatı dudak uçuklattı! Dünyaca ünlü markaya aitmiş
11:04 Piyango biletlerine teröristlerin fotoğrafı koyulan KKTC'de yer yerinden oynadı
10:58 Güne yükselişle başlayan gram altın 989 liradan alıcı buluyor
10:26 Memur emeklilerine ödenecek zam farkının tarihi belli oldu
10:18 Julia Fox moda uğruna kasıklarına kadar inen dekolte giydi
10:15 Sivas'ta çoban dehşeti! 3 kişiyi av tüfeğiyle katletti
10:15 Büyük düşüş! Gazete ve dergiler artık eskisi gibi okunmuyor
10:10 Kremlin'den sızdırılan iddialar gündem oldu! Putin'in hastalığının kötüye gitmesi sonrası devlet başkanlığı görevi için tartışmalar başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 11:18:45. #1.11#
SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor çalışmalara yeniden başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement