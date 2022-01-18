Nazilli Belediyespor'da Başkan Yelkovan'a doğum günü sürprizi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıya evinde Kırklarelispor beraberliğiyle başlamasına rağmen Play-Off hattından çıkmayan Nazilli Belediyespor'da Başkan Soner Yelkovan'ın doğum gününü futbolcular kutladı. Grupta cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Pazarspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan Nazilli Belediyespor'un Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanı takip eden Başkan Soner Yelkovan'a doğum günü sürprizi vardı.

Antrenman sonunda futbolcular Yelkovan'ı saha içerisine çağırarak kendisine pastalı doğum günü sürprizi yaptılar. Sürpriz sonrasında duygularını gizleyemeyen Başkan Soner Yelkovan, teknik direktör Kadir Kar ve yardımcıları başta olmak üzere tüm futbolculara teşekkür etti. Futbolcular, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Pazarspor karşılaşması için Başkan Soner Yelkovan'a galibiyet sözü verdiler.

- Nazilli