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Nazilli Belediyespor'da Kadir Kar gitti - Son Dakika

Nazilli Belediyespor'da Kadir Kar gitti

20.02.2022 12:36
Nazilli Belediyespor'da Kadir Kar gitti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'la 2-2 berabere kalıp galibiyet hasretini 5 maça çıkaran ve Play-Off hattından uzaklaşan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Kadir Kar'la yollar ayrıldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'la 2-2 berabere kalıp galibiyet hasretini 5 maça çıkaran ve Play-Off hattından uzaklaşan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Kadir Kar'la yollar ayrıldı.

Yıldırım Demirören Tesisleri'nde olağanüstü toplanan yönetim kurulu kan değişikliğine gitti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kadir Kar ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Kulübümüze bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Nazilli Belediyespor'da sezon başında göreve getirilen Kadir Kar, ligde oynadığı 22 müsabakada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 31 puan topladı. Kadir Kar'ın yokluğunda geçici olarak yardımcı antrenör Ayhan Yıldız'ın takımın başında olacağı bildirildi.


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Nazilli Belediyespor'da Kadir Kar gitti Nazilli Belediyespor'da Kadir Kar gitti Nazilli Belediyespor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-2 Nazilli Belediyespor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-2 Nazilli Belediyespor çıkış arıyor Nazilli Belediyespor çıkış arıyor

Konyaspor, Play Off, Nazilli, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor'da Kadir Kar gitti - Son Dakika Spor


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