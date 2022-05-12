Nazilli Belediyespor dağılıyor - Son Dakika

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonu 12'nci sırada tamamlayan Nazilli Belediyespor'da takım dağılıyor. Sezon oynanırken Bünyamin Cesur, Aytaç Deniz ve Hasan Yurtseven'le yollarını ayıran siyah-beyazlılarda 8 futbolcuyla daha yol ayrımına gelindi. Nazilli Belediyespor'da kaleci Yunus Emre Genç, Mert Çapar, Onur Demir, Cenk Alptekin, Taha Cevahiroğlu, Mehmet Ersavaş, Efe Binici, Ömer Uzun, Hasan Demir ve Diyar Kaba gibi isimlerin sözleşmeleri sona erdi. Yönetimin büyük olasılıkla bu futbolcularla vedalaşacağı kaydedildi. Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmeyi planlayan teknik direktör Taner Öcal'ın yöntimden en az 12 takviye istediği de ifade edildi. Öcal'ın mevcut kadroda yer alan Zekeriya Topayan, Koray Baykara ve Onur Demir ile yola devam etmek istediği belirtildi.