Nazilli Belediyespor Emre ile yola devam edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Nazilli Belediyespor Emre ile yola devam edecek

07.07.2022 15:54
Nazilli Belediyespor Emre ile yola devam edecek

Nazilli Belediyespor'un 2022-2023 sezonu hazırlıkları doğrultusunda iç transfer çalışmalarında geçtiğimiz sezon 24 maçta siyah-beyazlı formayı başarı ile terleten sol bek ve sol kanat mevkilerinde görev alan başarılı futbolcu Emre Toptan ile tekrar anlaşma sağlandı.

Nazilli Belediyespor'un 2022-2023 sezonu hazırlıkları doğrultusunda iç transfer çalışmalarında geçtiğimiz sezon 24 maçta siyah-beyazlı formayı başarı ile terleten sol bek ve sol kanat mevkilerinde görev alan başarılı futbolcu Emre Toptan ile tekrar anlaşma sağlandı.

Nazilli Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında imza törenine katılan Nazilli Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Erkan Abbasoğlu, "Geçtiğimiz sezon güzel işlere imza atan ve her geçen yıl üstüne koyarak futbolunu daha üste seviyelere taşıyan başarılı oyuncumuz Emre Toptan ile tekrar 1 yıllık anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı olsun" dedi

İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu Emre Toptan da, "Kulübüm ile tekrar anlaşma sağladığımız için mutluyum. Formamı en iyi şekilde temsil edip camiamızı hakkettiği yere taşımak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu. - AYDIN

YORUMLAR
500
Fethiyespor Selçuk'u aldı Fethiyespor Selçuk'u aldı Son dakika gündem: Aydın'da 12 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı Son dakika gündem: Aydın'da 12 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor Emre ile yola devam edecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:45 Demir Yumruk Operasyonu kapsamında, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü tutuklandı!
15:38 Galatasaray'ın transfer hamleleri sonrası Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı: Sözünü tut Ali Koç!
15:34 Başarılı oyuncu Nejat İşler, istediği Cumhurbaşkanı adaylarını sıraladı! Listenin son ismi Selahattin Demirtaş
15:26 Saddam'dan kaçan Kürt asıllı Nadhim Zahawi, İngiltere'de Hazine Bakanı olarak atandı
15:17 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesinde tepki
15:07 Turabi, "Şampiyon yapmak isteyeceği son kişi bendim" dedi, Demet Akalın deliye döndü: İnanılmaz
15:07 Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabına erişim kapatıldı! Taraftarlar ne olduğunu merakla bekliyor
14:40 Fenerbahçe'nin "5 yıldızlı" paylaşımı sonrası Galatasaray harekete geçti: TFF talimatları uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır
14:40 Sağlıkçıların eylemini engellemek isteyen polis biber gazından etkilenince, alandaki doktorlar müdahale etti
14:37 İngiltere'de siyasi deprem! 50'ye yakın hükümet görevlisinden sonra istifa zincirine Başbakan Boris Johnson da eklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 16:00:38. #1.13#
SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor Emre ile yola devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement