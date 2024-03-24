Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı İstanbul Efendileri\'ni mağlup etti

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Türkiye Basketbol Erkekler 2. Ligi'nde 1. Lig'e yükselme son 16 turu ilk maçında Nazilli Kapalı Spor Salonu'nda İstanbul Efendileri Basketbol Takımı ile karşılaşan Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı sahadan galip ayrıldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı ilk çeyreği 27-13 ile önde tamamladı. İkinci çeyrekte üstün oyununu koruyan naz naz 41-31' lik skorla karşılaşmanın ikinci yarısına başladı. 64-45'lik skorla 3. çeyreği önde tamamlayan takım, son çeyrekte de rakibine şans tanımadı ve parkeden 82-60' lık skorla galip ayrıldı. Siyah beyazlı takımda; Çağatay Çevik 20 sayı, 15 asist, 3 ribaund ile double double, Oğulcan Sevim 18 sayı, 15 asist, 7 ribaund ile double double, Uğur Dokuyan 14 sayı, Alparslan Uruk 11 sayı, 5 ribaund ile skora en çok katkı veren oyuncular oldu.

Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, son 16 turunun ikinci maçında 27 Mart Çarşamba günü deplasmanda İstanbul Efendileri'nin konuğu olacak ve maçı kazanması durumunda seride 2-0 öne geçerek son 8 takım arasına ismini yazdıracak. - AYDIN