Nazilli Belediyespor, golcü Şükrü'yü aldı - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor, golcü Şükrü'yü aldı

05.07.2022 14:00
Nazilli Belediyespor, golcü Şükrü'yü aldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor'da iç ve dış transfer çalışmaları sürüyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor'da iç ve dış transfer çalışmaları sürüyor. Eşin Group Nazilli Belediyespor geçen sezon 52 Orduspor FK forması giyen forvet Şükrü Kaan Kılıçaslan ile 1 yıllık anlaşma sağlandı. Nazilli'de gerçekleştirilen son görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanan Şükrü, Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini siyah-beyaz renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüp başkanı Ünal Önal transferin camialarına ve oyuncularına hayırlı olmasını dileyerek, "Şükrü Kaan göstermiş olduğu performans ile birçok takımın radarında olan bir oyuncuydu. Kendisine inancımız ve güvenimiz tamdır" dedi.

Kendisinden beklentileirin farkında olduğunu ifade eden Şükrü Kaan, "Ben ligde hedefi olan çok büyük bir camiaya geldiğimi biliyorum. Beklentilerin farkındayım. Attığım goller ile inşallah Nazilli Belediyespor'u hakkettiği yerlere çıkaracağız" diye konuştu.26 yaşındaki futbolcu geçen sezon ligde 11, kupada ise 5 gol kaydetti.


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Berkay Yıldız, resmen Sivas Belediyespor'da Berkay Yıldız, resmen Sivas Belediyespor'da
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Orduspor, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor, golcü Şükrü'yü aldı - Son Dakika

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