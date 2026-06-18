Nazilli\'de Cimnastik Heyecanı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında düzenlenen Minikler A-B ve Küçükler Parkur Cimnastik Müsabakaları, Nazilli'de büyük heyecana sahne oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında düzenlenen Minikler A-B ve Küçükler (Kız-Erkek) Parkur Cimnastik Müsabakaları, Nazilli Rıdvan Dilmen Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Müsabakalara kızlarda 42, erkeklerde 10 olmak üzere toplam 52 sporcu katıldı. Minik sporcuların parkurda sergiledikleri azim, enerji ve performans izleyenlerden büyük alkış aldı. Heyecanın ve rekabetin ön planda olduğu organizasyonda dereceye giren sporcular ödüllendirilirken, yetkililer tüm sporcuları gösterdikleri mücadele nedeniyle tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AYDIN