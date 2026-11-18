TFF U19 Gelişim Ligi 8. Grup 9. Hafta mücadelesinde evinde İzmirspor U19 takımını ağırlayan Nazilli Pınarbaşıspor U19 takımı, karşılaşmadan 7-1 mağlup ayrıldı.

TFF U19 Gelişim Ligi 8. Grup'ta mücadele eden Aydın temsilcisi Nazilli Pınarbaşıspor U19 futbol takımı, ligin 9. haftasında sahasında İzmirspor U19 takımını ağırladı. İki yüze yakın futbolsever gencin takip ettiği karşılaşmada konuk ekip, etkili futbolunu, 7 golle süsleyerek sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. Maçta İzmirspor, 7. dakikada Rüzgar'ın golüyle 0-1 öne geçti. 9. dakikada bu kez sahneye çıkan Ege Emirhan farkı 2'ye yükseltti. Dakikalar 20'yi gösterirken İzmirspor U19 takımı Mehmet Yeşilgöz'ün golüyle skoru 0-3'e getirdi. Hemen ardından 22. dakikada Nazilli Pınarbaşıspor U19 takımı Fikret ile cevap verdi ve skoru 1-3'e getirdi. İzmirspor U-19 takımının golcüsü Ege Emirhan, 29. dakikada kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydederek ilk yarının skorunu belirledi. 1-4. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren İzmir ekibi, 56. dakikada ikinci yarı başlarken oyuna giren Mehmet Yağız ile beşinci golü uzaktan buldu. 63. dakikada Samet Arda ile altıncı, 89. dakikada ise Ulaş Gömek ile de yedinci golü bularak skoru 7-1'e getirdi. Karşılaşmadan başka gol sesi çıkmayınca maç bu skorla farklı bitti.

Stat: Nazilli Pınarbaşı Stadı

Hakemler: Berk Pekşen, Ömer Dölek, Enes Duran

Nazilli Pınarbaşıspor U19: Selahattin, Adnan, Kaan Hakan, Muhammet İsmet, Ömer Efe, Toprak, Halil, Furkan Efe, Fikret, Ali Eren, İlhan Miraç

İzmirspor U19: Ali Osman, Ulaç, Yasin, Berk Cemal, Yağız Gencer, Samet Arda, Berke, Rüzgar, Ege Demirhan, Mehmet Yeşilgöz, Metin

Goller: Dk. 22 Fikret (Nazilli Pınarbaşıspor U19), Dk. 7 Rüzgar, Dk. 9 ve 29 Ege Emirhan, Dk. 20 Mehmet, Dk. 56 Mehmet Yağız, Dk. 63 Samet Arda, Dk. 89 Ulaş