Nazilli Şehir Spor 0-0 berabere kaldı, Yıldız iptal edilen gole tepki gösterdi

Nazilli Şehir Spor Kulübü, ligin 2. haftasında sahasında ağırladığı Sazlı Gençlikspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Ayhan Yıldız, iptal edilen gole tepki gösterirken, önümüzdeki hafta oynanacak kritik Aydınspor derbisine dikkat çekti.

Ligin ikinci haftasında Nazilli Şehir Spor Kulübü, evinde Sazlı Gençlikspor'u konuk etti. Taraftarın tribünleri hınca hınç doldurduğu randevuda iki takım da aradığı golü bulamayınca mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçen Nazilli Şehir Spor Teknik Direktörü Ayhan Yıldız, hem 90 dakikanın analizini yaptı hem de hakem kararına sitem etti.

Rakibin tecrübesine dikkat çekerek sözlerine başlayan Ayhan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Gol pozisyonu az bir karşılaşma oldu. Tecrübeli bir takıma karşı oynadık. İsmine baktığınızda Sazlı diye geçiyor ama oyuncuların büyük kısmını yakından tanıyorum, birçoğuyla daha önce çalıştım. Yıllarca profesyonel liglerde mücadele etmiş tecrübeli isimlere sahipler. Buna rağmen sahadan galip ayrılabilirdik. Hakemin bariz golümüzü iptal edişini herkes gördü"

Takımın saha içi performansını da açık yüreklilikle ele alan tecrübeli teknik adam, eksiklerin farkında olduklarını vurguladı:

"Takımımız savunmada maşallah nazar değmesin çok fazla bir problem yaşamıyor. Ancak orta saha ve ön tarafta sıkıntılarımız var. Eğer hücum hattını biraz daha üretken hale getirebilirsek, bu takım gidip Aydınspor'u deplasmanda yenebilecek güçte"

Stadyumu dolduran Nazillili futbolseverlere teşekkür eden Yıldız, genç oyuncuların bu atmosferden etkilendiğini belirterek, "Bizi yalnız bırakmayan, stadı hınca hınç dolduran taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Kadromuzdaki birçok genç oyuncumuz ilk kez böyle bir taraftar topluluğu ve atmosfer önünde sahaya çıktı" dedi.

Önlerindeki zorlu periyoda ve 3. haftadaki Aydınspor derbisine değinen Ayhan Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fikstürümüz gerçekten çok zor, lige iddialı ekiplerle başladık. Şu zorlu fikstürü lehimize çevirebilirsek önümüz tamamen açılacak. Önümüzde bir Aydınspor derbisi var. Genç ve dinamik bir kadroları var, aralarında birkaç tane de tecrübeli oyuncu barındırıyorlar. Bugünden itibaren çalışmalarımıza hız kesmeden başlıyoruz. Gideceğiz, orada aslanlar gibi maçımızı oynayacağız"