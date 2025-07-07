Nazillispor'da Yeni Sezon Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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Nazillispor'da Yeni Sezon Hazırlıkları Başladı

Nazillispor\'da Yeni Sezon Hazırlıkları Başladı
07.07.2025 09:48
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Nazillispor, yeni sezon için kadro planlamasına hız verdi. Başkan Ambar, profesyonel yapı hedefliyor.

TFF 3. Lig 4. Grup temsilcisi Nazillispor'da yeni sezon öncesi hareketlilik başladı. Kulüp Başkanı Ümit Ambar ve Asbaşkan Op. Dr. Emre Türkmen, Haluk Alıcık Tesisleri'ni ziyaret ederek kadro planlaması ve yapılanma çalışmalarına resmen start verdi.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Nazillispor'da yeni sezon hazırlıkları resmen başladı. Kulüp Başkanı Ümit Ambar ve Asbaşkan Op. Dr. Emre Türkmen, Haluk Alıcık Tesisleri'ni ziyaret ederek yeni dönemin ilk adımını attı. Yeniden yapılanma sürecine giren siyah-beyazlı ekipte, kulüp yönetimi yeni sezon öncesi kadro planlaması ve organizasyonel yapılandırma çalışmalarına hız verdi. Başkan Ambar ve Asbaşkan Türkmen'in tesiste yaptığı incelemelerde, teknik ekip ve altyapı sorumlularıyla görüşmeler gerçekleştirildi.

"Nazillispor şehrin bir değeri"

Hem sportif başarıyı yakalayacak hem de kulübün uzun vadeli hedeflerine hizmet edecek sürdürülebilir bir yapı kurma hedefiyle yola çıktıklarını aktaran Başkan Ümit Ambar; "Nazillispor, bu şehrin en önemli değerlerinden biri. Bizler de bu değeri daha ileriye taşımak için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Her alanda profesyonel bir yapıyla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sezona planlı şekilde girmek istiyoruz"

Asbaşkan Op. Dr. Emre Türkmen ise "Yeni sezona planlı bir şekilde girmek istiyoruz. Hem saha içinde hem saha dışında disiplinli ve vizyoner bir anlayışla hareket edeceğiz. Taraftarımızın gurur duyacağı bir takım için çalışıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Haluk Alıcık, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazillispor'da Yeni Sezon Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

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