Nazillispor, Hakan Fırıloğlu ile İlk Maçında Galibiyet Aldı

Spor

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme potasında yer alan Nazillispor, yeni teknik direktörü Hakan Fırıloğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u 2-1 yenerek umut tazeledi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 73'üncü dakikasında Beyoğlu Yeni Çarşı Bilal'in golüyle öne geçti: 0-1. Nazillispor 77'nci dakikada Miraç Furkan ile beraberliği yakalarken, Oğuzhan dakikalar 88'i gösterdiğinde ev sahibi takımı 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, Nazillispor kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Nazillispor 9 puana yükselip nefes aldı. Play-Off hattında bulunan Beyoğlu Yeni Çarşı ise 24 puanda kaldı.