Nazillispor İlk Galibiyetini Aldı

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 6'ncı hafta mücadelesinde Nazillispor evinde Arnavutköy Belediyesi Futbol SK'yı 2-1 yendi.

Nazillispor 28'inci dakikada Zahit Fındık'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda 47'nci dakikada konuk ekipten Hakan Çinemre kendi filelerini sarstı: 2-0. Maçın 62'nci dakikasında Arnavutköy temsilcisi Mert Çayır ile farkı 1'e indirdi: 2-1. Nazille ekibinde 75'inci dakikada Furkan Balaban, direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Nazillispor ilk galibiyetini alıp puanını 3'e çıkardı. Arnavutköy Belediyesi FSK ise 7 puanda kaldı.