Nazillispor'un Galibiyet Serisi Sona Erdi - Son Dakika
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Nazillispor'un Galibiyet Serisi Sona Erdi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kazanarak umutlanan Nazillispor, Karaman FK'ya 1-0 yenilerek alt sıralardan çıkma fırsatını kaçırdı. Teknik direktör Hakan Fırıloğlu, takımının mücadeleye devam edeceğini belirtti.

16.12.2024 11:48
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ve Yeni Mersin İdmanyurdu maçlarını kazanıp kümede kalma yolunda umut tazeleyen Nazillispor'un galibiyet serisi sona erdi. Evinde Karaman FK'ya 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar 12 puanda kalıp alt sıralardan çıkamadı. Takımının başında ilk yenilgisini alan teknik direktör Hakan Fırıloğlu, önemli fırsatı kaçırdıklarını ancak mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi. Nazilli ilk devrenin son haftasında Belediye Derincespor'a konuk olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Nazillispor'un Galibiyet Serisi Sona Erdi - Son Dakika

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