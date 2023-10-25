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NBA'de yeni sezon 2 maçla başladı! Booker ve Jokic takımlarını taşıdı - Son Dakika

NBA'de yeni sezon 2 maçla başladı! Booker ve Jokic takımlarını taşıdı

Son Güncelleme: 25.10.2023 10:08

NBA'in 78. sezonu, Denver Nuggets'ın Los Angeles Lakers'ı mağlup ettiği ve Phoenix Suns'ın Golden State Warriors'ı yendiği iki maçla başladı. Nikola Jokic'in triple double yaptığı maçta Nuggets galip gelirken, Suns Devin Booker'ın performansıyla galibiyete ulaştı.

NBA'de 2023-2024 sezonu, oynanan iki maçla başladı. NBA'in 78. sezonunun açılış karşılaşmasında son şampiyon Denver Nuggets, sahasında Los Angeles Lakers'ı ağırlarken Phoenix Suns da Golden State Warriors ile karşılaştı. Mücadelelerde Phoenix Suns ve Denver Nuggets galibiyetle ayrıldı.

JOKIC, NUGGETS'I TAŞIDI

Nuggets, all-star yıldızı Nikola Jokic'in 29 sayı, 13 ribaunt, 11 asistle "triple double" yaptığı maçı 119-107 kazanarak sezona galibiyetle başladı. Ev sahibi ekipte Jamal Murray 21 sayı, 6 asist, Kentavious Caldwell-Pope 20 sayı, 3 top çalmayla oynadı. NBA'de 21. sezonuna giren LeBron James'in 21 sayı, 8 ribaunt, 5 asistlik performans sergilediği Lakers'ta, TauRean Prince 18 sayı, Anthony Davis 17 sayı, 8 ribauntla maçı tamamladı. Nuggets'a geçen sezon tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandıran oyuncular, maç öncesi düzenlenen törenle yüzüklerini aldı.

SUNS, WARRIORS'I BOOKER İLE DEVİRDİ

Gecenin diğer mücadelesinde Phoenix Suns, deplasmanda Golden State Warriors'ı 108-104 mağlup etti. Suns'ta Devin Booker 32 sayı, 6 ribaunt, 8 asist, Kevin Durant 18 sayı, 11 ribaunt, Josh Okogie 17 sayı, 5 ribauntla galibiyete katkıda bulundu. Stephen Curry'nin 27 sayı, 5 ribauntla oynadığı Warriors'ta ise Klay Thompson 15 sayı, 7 ribaunt, ilk kez yeni takımının formasını giyen Chris Paul de 14 sayı, 9 asistle salondan ayrıldı.

NBA'de sezon başladı! Jokic ve Booker açılış gecesinde resital sundu
Nikola Jokic
NBA'de sezon başladı! Jokic ve Booker açılış gecesinde resital sundu
Devin Booker
Kaynak: AA

Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, Denver Nuggets, Phoenix Suns, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor NBA'de yeni sezon 2 maçla başladı! Booker ve Jokic takımlarını taşıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: NBA'de yeni sezon 2 maçla başladı! Booker ve Jokic takımlarını taşıdı - Son Dakika
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