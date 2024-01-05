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NBA All-Star Oylamasında İlk Sonuçlar Açıklandı - Son Dakika
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NBA All-Star Oylamasında İlk Sonuçlar Açıklandı

NBA'nin 2023-2024 sezonu All-Star maçı için devam eden taraftar oylamasında ilk sonuçlar açıklandı. Şu ana kadar en çok tercih edilen isim Giannis Antetokounmpo olurken onu LeBron James takip etti. Alperen Şengün ise Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 7. sırada yer aldı. Oylama, maça başlayacak oyuncuları belirlerken yapılacak oyuncu seçimine de etki ediyor.

NBA All-Star Oylamasında İlk Sonuçlar Açıklandı
05.01.2024 - 12:25,
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 18 Şubat'ta oynanacak 2023-2024 sezonu All- Star maçı için devam eden taraftar oylamasında ilk sonuçlar açıklandı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre şu ana kadar en çok tercih edilen isim, 2 milyon 171 bin 812 oyla Giannis Antetokounmpo olurken onu 2 milyon 8 bin 645 oyla LeBron James takip etti.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 335 bin 115 oyla 7. sırada yer aldı.

Taraftar oylaması, maça ilk 5'lerde başlayacak oyuncuları belirlerken yapılacak oyuncu seçimine de etki ediyor.

NBA'in internet sitesinden yapılan oylama, 20 Ocak'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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