Amerikan Basketbol Ligi (NBA), NBA Avrupa projesi kapsamında kıta genelinde basketbol salonlarının ve çevresindeki eğlence bölgelerinin geliştirilmesiyle yenilenmesi için en az 10 milyar avroluk finansman hedefleyen girişim planını duyurdu.

NBA'in açıklamasına göre, NBA Avrupa projesi kapsamındaki söz konusu girişim; takımların modern salonlar geliştirmelerine, dünya standartlarında taraftar deneyimleri yaratmalarına ve sürdürülebilir işletmeler kurmalarına yardımcı olarak NBA ve FIBA'nın Avrupa'daki yeni ligini desteklemeyi amaçlıyor.

Bu girişim ile NBA ve FIBA'nın 2027 yılında Avrupa'da hayata geçireceği yeni profesyonel basketbol ekosistemini destekleyerek potansiyel kulüplere ve kulüp sahibi gruplara; sürdürülebilir sermayeye erişim imkanının yanı sıra modern salonlar ve uygun durumlarda bu tesislerin çevresindeki bölgelerin geliştirilmesi konusunda NBA'in uzmanlığından yararlanma fırsatı sunulacak.

NBA Başkanı Adam Silver konuyla ilgili "Son teknoloji ürünü salonların ve bunların çevresindeki yapıların, basketbol takımlarını ve bulundukları toplulukları nasıl dönüştürebildiğine bizzat tanıklık ettik. FIBA ile birlikte Avrupa'da yeni bir lig başlatmaya hazırlanırken, yeni tesisler geliştirilmesi için kulüplere destek olma noktasında büyük bir fırsat görüyoruz. Avrupa basketbolunu tanımlayan özgün gelenekler üzerine inşa edilecek bu tesisler, taraftar deneyimini bir üst seviyeye taşırken çok daha fazla canlı etkinliğe de ev sahipliği yapacak." açıklamasını yaptı.

The Sports Consultancy tarafından yapılan bir araştırmada, NBA ve FIBA'nın Avrupa'daki yeni lig girişiminin; Avrupa genelinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) 24 milyar avrodan fazla katma değer sağlayabileceği, yıllık yaklaşık 15 bin tam zamanlı eşdeğer istihdam yaratabileceği ve yeni inşa edilen ya da yenilenen salonların da etkisiyle ilk 10 yıl içinde yaklaşık 70 milyon seyirciye ulaşabileceği öngörülüyor.

NBA Avrupa projesinin, NBA ve FIBA ortaklığında, Ekim 2027'de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

İlk sezonunda 16 takımın mücadele etmesi planlanan ligde, bu ekiplerin 12'sinin kalıcı lisans sahibi kulüplerden oluşması öngörülüyor. Kalıcı lisans verilecek 12 kulüpten birinin de İstanbul merkezli olması bekleniyor.