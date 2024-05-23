NBA'de 2023-2024 sezonunun en iyi 5'inde Luka Doncic, Jayson Tatum, Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo ve Nikola Jokic yer aldı - Son Dakika
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Spor

NBA'de 2023-2024 sezonunun en iyi 5'inde Luka Doncic, Jayson Tatum, Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo ve Nikola Jokic yer aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2023-2024 sezonunun en iyi 5 oyuncusu belli oldu. Luka Doncic, Jayson Tatum, Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo ve Nikola Jokic, bu sezonun en başarılı basketbolcuları olarak seçildi.

23.05.2024 14:22
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NBA'de 2023-2024 sezonunun en iyi 5'inde Luka Doncic, Jayson Tatum, Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo ve Nikola Jokic yer aldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun en iyi 5'i belli oldu. NBA'den yapılan açıklamaya göre 2023-2024 sezonunun en iyi 5'inde, Denver Nuggets'ın pivotu Nikola Jokic ve Oklahoma City Thunder'ın oyun kurucusu Shai Gilgeous-Alexander, Dallas Mavericks'in oyun kurucusu Luka Doncic, Milwaukee Bucks'ın forveti Giannis Antetokounmpo ve Boston Celtics'in forveti Jayson Tatum yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor NBA'de 2023-2024 sezonunun en iyi 5'inde Luka Doncic, Jayson Tatum, Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo ve Nikola Jokic yer aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: NBA'de 2023-2024 sezonunun en iyi 5'inde Luka Doncic, Jayson Tatum, Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo ve Nikola Jokic yer aldı - Son Dakika
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