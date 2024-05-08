NBA'de Boston Celtics ve Oklahoma City Thunder galibiyetle başladı - Son Dakika
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NBA'de Boston Celtics ve Oklahoma City Thunder galibiyetle başladı

NBA\'de Boston Celtics ve Oklahoma City Thunder galibiyetle başladı

NBA play-off yarı finallerinde Boston Celtics, Cleveland Cavaliers'ı 120-95 mağlup ederken, Oklahoma City Thunder da Dallas Mavericks'i 117-95 yenerek seride 1-0 öne geçti.

08.05.2024 10:05
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NBA'de Doğu Konferansı yarı final ilk maçında Boston Celtics, TD Garden'da karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 120-95 mağlup etti.

NBA play-off yarı finallerinde heyecan iki karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı'nda Boston Celtics, evinde mücadele ettiği Cleveland Cavaliers'ı 120-95'lik skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Boston'da Jaylen Brown 32 sayı, 6 ribaund, Derrick White 25 sayı, 5 ribaund ve Jayson Tatum da 18 sayı, 11 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Cleveland'da ise Donovan Mitchell'ın 33 sayı, 6 ribaundu ve Evan Mobley'in de 17 sayı, 13 ribaundluk double double performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Oklahoma City Thunder seriye önde başladı

Batı Konferansı'nda Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 117-95'lik skorla yendi ve seriyi 1-0 yaptı. Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 29 sayı, 9 ribaund ve 9 asist, Chet Holmgren 19 ve Jalen Williams da 18 sayı ile müsabakayı tamamladı. Dallas'ta ise Kyrie Irving 20 sayı, 3 asist ve Luka Doncic de 19 sayı, 9 asistle oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor NBA'de Boston Celtics ve Oklahoma City Thunder galibiyetle başladı - Son Dakika

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