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NBA'de Cedi 12 asistle kariyer rekorunu kırdı - Son Dakika

NBA'de Cedi 12 asistle kariyer rekorunu kırdı

01.02.2022 10:01
NBA'de Cedi 12 asistle kariyer rekorunu kırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 93-90 kazandıkları New Orleans Pelicans maçında 12 asistle kariyer rekorunu kırdı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 93-90 kazandıkları New Orleans Pelicans maçında 12 asistle kariyer rekorunu kırdı.

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Cavaliers, sahasında Pelicans'ı yenerek son 10 maçında 8. galibiyetini aldı.

Cavaliers'ta Brandon Goodwin 21 sayı, Jarrett Allen 16 sayı, 8 ribaunt ve Kevin Love 15 sayı, 11 ribauntla oynadı. Darius Garland'ın yokluğunda maça oyun kurucu olarak başlayan Cedi Osman, yüzde 18,8 saha içi isabetiyle 7 sayıda kalsa da 12 asistle kariyerinin en iyi istatistiğine ulaştı.

Pelicans cephesinde Jaxson Hayes 19 sayı, 7 ribaunt, 3 blok, Devonte' Graham de 20 sayıyla mücadele etti.

Warriors, Rockets'ı Curry'nin 40 sayısıyla yendi

Ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors, Houston Rockets deplasmanından 122-108 galip ayrıldı.

Peş peşe 6. maçını kazanan Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, 21'i son çeyrekte 40 sayı atmasının yanı sıra 9 asist ve 5 ribaunt üretti. Andrew Wiggins de 23 sayı, 5 ribauntluk katkıda bulundu.

Rockets'ta Christian Wood 24 sayı, 13 ribaunt, Kevin Porter da 17 sayı, 11 asistle "double double" yaptı. Alperen Şengün ise 2 sayı, 4 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

Eksik 76ers, Grizzlies'i uzatmada geçti

Doğu Konferansı'nın önemli takımlarından Philadelphia 76ers ile Batı Konferansı'nın formda ekibi Memphis Grizzlies arasındaki mücadele, çekişmeye sahne oldu.

All-star pivotu Joel Embiid'in yanı sıra Furkan Korkmaz'dan da yoksun sahaya çıkan 76ers, 111-111'lik skorla uzatmaya giden maçı 122-119 kazandı.

Art arda 5. galibiyetini elde eden ev sahibi 76ers'ta Tyrese Maxey 33 sayı, 8 asist, 4 blok, Tobias Harris 31 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Andre Drummond 16 sayı, 23 ribaunt, 5 asist, 3 blokla oynadı.

Grizzlies'te Ja Morant'in 37 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve ???????Desmond Bane'in 34 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies: 122-119 (uzatmada)

Indiana Pacers- Los Angeles Clippers: 122-116

Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 93-90

Boston Celtics- Miami Heat: 122-92

New York Knicks- Sacramento Kings: 116-96

Atlanta Hawks- Toronto Raptors: 100-106

Houston Rockets-Golden State Warriors: 108-122

Oklahoma City Thunder- Portland Trail Blazers: 98-81

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Amerikan Basketbol Ligi, Cleveland Cavaliers, New Orleans, Cedi Osman, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Cedi 12 asistle kariyer rekorunu kırdı - Son Dakika Spor


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