NBA'de Cedi, Cavaliers'ın galibiyetine 17 sayılık katkı yaptı - Son Dakika
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NBA'de Cedi, Cavaliers'ın galibiyetine 17 sayılık katkı yaptı

07.03.2022 10:36
NBA'de Cedi, Cavaliers'ın galibiyetine 17 sayılık katkı yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın 104-96 kazandığı Toronto Raptors maçında 17 sayı attı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın 104-96 kazandığı Toronto Raptors maçında 17 sayı attı.

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren takımlar arasındaki maçta Cavaliers, ağırladığı Raptors'ı mağlup etti. Cavaliers'ın all-star pivotu Jarrett Allen, 2. çeyrekte yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

Cavaliers'ta Lauri Markkanen 22 sayı, 12 ribaunt, Evan Mobley 20 sayı, 17 ribaunt, 3 blok, Darius Garland da 17 sayı, 10 asistle "double double" yaptı. Cedi Osman ise 17 sayı, 3 asist, 2 top çalmayla oynadı.

Raptors'ta Pascal Siakam 24 sayı, Chris Boucher 21 sayı, 7 ribaunt ve Scottie Barnes 19 sayı, 12 ribaunt, 6 asistle mücadele etti.

Batı Konferansı'nın son sırasındaki Houston Rockets, konferansın iddialı ekiplerinden Memphis Grizzlies'i 123-112 yenerek 12 maç sonra kazandı. Ev sahibi Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, karşılaşmayı 6 sayı, 4 asist, 2 blokla tamamladı.

Nuggets, Pelicans'ı Jokic'in çok yönlü oyunuyla yendi

Denver Nuggets ile New Orleans Pelicans arasındaki mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi Nuggets, 124-124'lük skorla uzatmaya giden maçı 138-130 kazandı.

Nuggets'ın all-star pivotu Nikola Jokic, 30'u son çeyrek ve uzatmada olmak üzere 46 sayı kaydetti. Sırp basketbolcu, istatistik kağıdını 12 ribaunt, 11 asist, 4 blok ve 3 top çalmayla da doldurarak "triple double"a imza attı.

4 maçlık galibiyet serisi noktalanan Pelicans'ta Brandon Ingram'in 38 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, C.J. McCollum'un 24 sayı, 9 asist, 5 ribaunt ve Jonas Valanciunas'ın 19 sayı, 14 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Tatum'dan Nets potasına 54 sayı

Boston Celtics, konuk ettiği Brooklyn Nets'i Jayson Tatum'un 54 sayı, 5 ribauntluk performansı sayesinde 126-120 yendi. Tatum kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaşırken, Jaylen Brown 21 sayı, 5 asist, 3 top çalmalık katkıda bulundu.

Son 10 maçının 7'sini kaybeden Nets'te Kevin Durant 37 sayı, 8 asist, 6 ribaunt ve Kyrie Irving 19 sayı, 6 asist, 3 top çalmayla oynadı.

Sonuçlar

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 126-120

Milwaukee Bucks- Phoenix Suns: 132-122

Washington Wizards- Indiana Pacers: 133-123

Oklahoma City Thunder- Utah Jazz: 103-116

Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 123-112

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 104-96

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 138-130 (uzatmada)

Los Angeles Clippers- New York Knicks: 93-116

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Amerikan Basketbol Ligi, Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors, Cedi Osman, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Cedi, Cavaliers'ın galibiyetine 17 sayılık katkı yaptı - Son Dakika


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