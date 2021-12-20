Üye Girişi
NBA'de Chicago Bulls, sahaya galibiyetle döndü - Son Dakika

NBA'de Chicago Bulls, sahaya galibiyetle döndü

20.12.2021 10:28
NBA'de Chicago Bulls, sahaya galibiyetle döndü

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls, DeMar DeRozan'ın üstün performansının yardımıyla Los Angeles Lakers'ı 115-110 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls, DeMar DeRozan'ın üstün performansının yardımıyla Los Angeles Lakers'ı 115-110 mağlup etti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının ardından 10 oyuncusunu kadroya alamaması nedeniyle iki maçı ertelenen Bulls, bazı önemli oyuncularının sahaya dönmesinin ardından çıktığı ilk karşılaşmada evinde Lakers'ı 5 sayı farkla mağlup etti.

Sezonun 18. galibiyetine ulaşan Bulls'ta DeMar DeRozan 38 sayı, 6 asist ve 4 ribaunt, Nikola Vucevic 19 sayı ve 13 ribaunt, Lonzo Ball 19 sayı, Alex Caruso 17 sayı ve 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 15. kez kaybeden Lakers'ta LeBron James 31 sayı, 14 ribaunt ve 6 asist, Carmelo Anthony 21 sayı, Russell Westbrook ise 20 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle mücadele etti.

Ömer Faruk Yurtseven'in ribauntları galibiyete yetmedi

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, bu sezon istikrarsız bir performans gösteren Detroit Pistons, konuk ettiği Miami Heat'i 100-90'lık skorla geçerek sezonun 5. galibiyetine ulaştı.

14 maçlık mağlubiyet serisine son veren Pistons'ta Saddiq Bey 26 sayı, Hamidou Diallo 15 sayı ve 7 ribaunt, Frank Jackson 12 sayıyla galibiyette etkili oldu.

Bu sezon 13. kez kaybeden 18 galibiyetli Heat'te Max Strus 24 sayıyla takımın en skorer oyuncusu olurken, Kyle Lowry 19 sayı ve 10 asistle "double-double" yaptı. Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ise 18 dakika süre bulduğu maçı 6 sayı, 12 ribaunt ve 2 blokla tamamladı.

Ligde 5 maça Kovid-19 engeli

Atlanta Hawks- Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets- Denver Nuggets ve Philadelphia 76ers- New Orleans Pelicans maçları ise takımlardaki Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan oyuncuların fazlalığı nedeniyle ertelendi.

Hafta içi oynanması planlanan Brooklyn Nets- Washington Wizards ve Toronto Raptors- Orlando Magic karşılaşmaları da aynı gerekçeyle ileri bir tarihte oynanacak.

Sonuçlar

Memphis Grizzlies- Portland Trail Blazers: 100-105

Detroit Pistons-Miami Heat: 100-90

Sacramento Kings- San Antonio Spurs: 121-114

Chicago Bulls- Los Angeles Lakers: 115-110

Minnesota Timberwolves- Dallas Mavericks: 111-105

Phoenix Suns- Charlotte Hornets: 137-106

Amerikan Basketbol Ligi, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, Alex Caruso, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Chicago Bulls, sahaya galibiyetle döndü - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:29 Elon Musk, sosyal medyadan açıkladı! 11 milyar dolar vergi ödeyecek
10:28 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş
10:22 Fenerbahçe stadı önünde intihar girişimi: İstifa etmezse kendimi yakacağım
10:21 Yargı'da seyirci ters köşe: Engin öldü, Ceylin tutuklandı, sırada kim var?
10:21 Set çalışanına tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı
10:15 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro istasyonu bugün yeniden açıldı!
10:14 Bu kurt, koyunların topallamasına sebep oluyor! İşte hayvanın koyundan uzaklaştırıldığı o anlar
10:04 Çin'de toprak askerlerin koruduğu 2229 yaşındaki mezara kozmik ışınlarla girilecek!
09:59 Son dakika! Omicron mutasyonu Londra'yı vurdu! Olağanüstü hal ilan edildi
09:50 Valilik 16-21 Aralık için İstanbul'u uyarmıştı! Peki beklenen kar gelecek mi, işte yanıtı
Adana'da kaçırılan genç dehşeti yaşadı! Elektroşok verip dövdükten sonra çıplak halde evinin önüne bıraktılar Adana'da kaçırılan genç dehşeti yaşadı! Elektroşok verip dövdükten sonra çıplak halde evinin önüne bıraktılar         
10:32
Emekli iş insanı, arazide kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner kilitlenip kaldı Emekli iş insanı, arazide kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner kilitlenip kaldı         
10:30
Fenerbahçe stadı önünde intihar girişimi: İstifa etmezse kendimi yakacağım Fenerbahçe stadı önünde intihar girişimi: İstifa etmezse kendimi yakacağım         
10:23
Set çalışanına tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı Set çalışanına tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı         
10:21
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Giresun'da korkunç cinayet! 2 çocuk annesine sokak ortasında kurşun yağdırdı Giresun'da korkunç cinayet! 2 çocuk annesine sokak ortasında kurşun yağdırdı         
08:06
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA'dan tazminat davası Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA'dan tazminat davası         
22:21
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor         
13:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 10:36:37. #1.11#
SON DAKİKA: NBA'de Chicago Bulls, sahaya galibiyetle döndü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement