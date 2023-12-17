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NBA'de Dallas Mavericks ve Los Angeles Clippers galip - Son Dakika
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NBA'de Dallas Mavericks ve Los Angeles Clippers galip

Dallas Mavericks, Portland Trail Blazers'ı deplasmanda 131-120 mağlup ederken, Los Angeles Clippers ise New York Knicks'i 144-122 yenerek üst üste 7. galibiyetini elde etti.

NBA\'de Dallas Mavericks ve Los Angeles Clippers galip
17.12.2023 - 10:19,
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Portland Trail Blazers'ı deplasmanda 131-120 mağlup etti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Sloven yıldız Luka Doncic'in 40 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı Mavericks, rakibini 11 sayı farklı yendi.

Anfernee Simons'ın 33 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynadığı Blazers'ta, Jerami Grant 27 sayı, 5 ribaunt, Scoot Henderson 13 sayıyla maçı tamamladı.

Mavericks'te Tim Hardaway 25 sayı, 6 ribaunt, Dante Exum ve Derrick Jones, 18'er sayılık performans sergiledi.

Clippers'ın bileği bükülmüyor

Sahasında New York Knicks'i 144-122 yenen Los Angeles Clippers, üst üste 7. galibiyetini elde etti.

Kawhi Leonard'ın 36 sayı, 7 ribaunt, 4 asistle takımını sırtladığı Clippers'ta, Paul George 25 sayı, 7 asist, Ivica Zubac 13 sayı, 11 ribauntluk katkı sağladı.

Knicks'te Jalen Brunson 22 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Julius Randle 22 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle salondan ayrıldı.

Keegan Murray'den 3'lük şovu

Sacramento Kings'in sahasında Utah Jazz'ı 125-104 mağlup ettiği maça Keegan Murray, 3 sayılık performansıyla damga vurdu.

Jazz potasına üst üste 11 isabetli üçlük gönderen Murray, rekor kırarak NBA tarihine geçti.

Murray'nin 47 sayıyla kariyer rekoru da kırdığı Kings'te, Domantas Sabonis 20 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, Malik Monk 18 sayı, 8 asistle oynadı.

Jazz'da ise Collin Sexton 28, Lauri Markkanen 18 sayıyla mücadele etti.

Sonuçlar

Milwaukee Bucks- Detroit Pistons: 146-114

Charlotte Hornets- Philadelphia 76ers: 82-135

Cleveland Cavaliers- Atlanta Hawks: 127-119

Miami Heat- Chicago Bulls: 118-116

Minnesota Timberwolves- Indiana Pacers: 127-109

Golden State Warriors- Brooklyn Nets: 124-120

Denver Nuggets- Oklahoma City Thunder: 117-118

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 120-131

Sacramento Kings-Utah Jazz: 125-104

Los Angeles Clippers- New York Knicks: 144-122

Kaynak: AA
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