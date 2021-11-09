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NBA'de Furkan'ın 19 sayısı 76ers'ın mağlubiyetini önleyemedi - Son Dakika

NBA'de Furkan'ın 19 sayısı 76ers'ın mağlubiyetini önleyemedi

09.11.2021 10:16
NBA'de Furkan'ın 19 sayısı 76ers'ın mağlubiyetini önleyemedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 103-96 kaybettikleri New York Knicks maçında 19 sayı attı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 103-96 kaybettikleri New York Knicks maçında 19 sayı attı.

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Knicks, Doğu Konferansı'nın zirvesindeki 76ers'ı deplasmanda yenerek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Knicks'te Julius Randle 31 sayı, 12 ribaunt, R.J. Barrett da 15 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı.

Karşılaşmada 19 sayı, 3 ribaunt, 2 asist üreten Furkan, all-star pivotu Joel Embiid'den yoksun sahaya çıkan 76ers'ın en skoreri oldu. Andre Drummond 14 sayı, 25 ribaunt ve Tyrese Maxey 16 sayı, 9 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.

Warriors, Curry'nin 50 sayısıyla kazandı

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors, Atlanta Hawks'u 127-113 yenerek arka arkaya 5. karşılaşmasını kazandı.

Ev sahibi Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry 50 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, 3 top çalmayla takımını sürükledi. 33 yaşındaki Curry, bir NBA maçında 50 sayı ve 10 asist üreten en yaşlı oyuncu olarak kayıtlara geçti. Rekorun önceki sahibi, 1968'de 31 yaşındayken 53 sayı, 32 ribaunt ve 14 asistlik performans sergileyen Wilt Chamberlain'di.

Peş peşe 4. mağlubiyetini yaşayan Hawks'ta Trae Young 28 sayı, 9 asist ve John Collins 19 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Bulls, Nets'i mağlup etti

Doğu Konferansı'nın iddialı takımları arasındaki mücadelede Chicago Bulls, ağırladığı Brooklyn Nets'i 118-95 yendi.

Bulls'ta 28 sayı kaydeden DeMar DeRozan ve 24 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üreten Zach LaVine, galibiyetin mimarları oldular.

Karşılaşmada 38 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Kevin Durant, Nets'i ayakta tutmaya çalıştı. Yedek oyuncu LaMarcus Aldridge de 19 sayı, 7 ribaunt üretti.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers- New York Knicks: 96-103

Memphis Grizzlies- Minnesota Timberwolves: 125-118 (uzatmada)

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 118-95

Dallas Mavericks- New Orleans Pelicans: 108-92

Denver Nuggets- Miami Heat: 113-96

Golden State Warriors-Atlanta Hawks: 127-113

Sacramento Kings- Phoenix Suns: 104-109

Los Angeles Lakers- Charlotte Hornets: 126-123 (uzatmada)

Amerikan Basketbol Ligi, New York Knicks, Furkan Korkmaz, Philadelphia, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Furkan'ın 19 sayısı 76ers'ın mağlubiyetini önleyemedi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: NBA'de Furkan'ın 19 sayısı 76ers'ın mağlubiyetini önleyemedi - Son Dakika
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