NBA'de Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert, Timberwolves'a takas edildi - Son Dakika
Üye Girişi

NBA'de Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert, Timberwolves'a takas edildi

02.07.2022 22:59
NBA'de Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert, Timberwolves'a takas edildi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert, Minnesota Timberwolves'a takas edildi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert, Minnesota Timberwolves'a takas edildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre Timberwolves, 5'er oyuncu ve draft hakkı karşılığında Jazz'ın tecrübeli pota altı oyuncusu Gobert'i kadrosuna kattı.

Gobert karşılığında Malik Beasley, Patrick Beverley, Leandro Bolmaro, Walker Kessler ve Jarred Vanderbilt'i takıma dahil eden Jazz, Timberwolves'tan 2023, 2025, 2026, 2027 ve 2029 draft haklarını da aldı.

Denver Nuggets tarafından 2013 draftında 1. tur 27. sıradan seçilen Gobert, daha sonra takasla Jazz'a gönderilmişti.

Üçer kez all-star ve yılın en iyi savunma oyuncusu seçilen Gobert, geçen sezon Jazz formasıyla 15,6 sayı, 14,7 ribaunt ortalamaları yakaladı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert, Utah Jazz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor NBA'de Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert, Timberwolves'a takas edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 23:05:22. #1.12#
SON DAKİKA: NBA'de Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert, Timberwolves'a takas edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement